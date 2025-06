Il valdostano Amadou Baldeh e la sua “Maisacolì” si aggiudicano la finale nazionale dell’Oscar Green Coldiretti 2024

Per la terza volta la Valle d’Aosta conquista uno dei prestigiosi Oscar Green di Coldiretti, premi patrocinati dai Ministeri delle Politiche Agricole e delle Politiche Giovanili e conferiti alle innovazioni in agricoltura, nate dall’ingegno dei giovani italiani. Dopo la vittoria dell’Oscar Green 2020 da parte di Alessandro Bruno de La Petite Ferme du Bonheur, la conquista della finale nel 2021 di Hervé Grosjean della Società Agricola Grosjean Vini di Quart, la vittoria di Didier Chappoz nel 2022, e la finale raggiunta da Sara Manganone nel 2023, oggi è arrivato il premio per Amadou Baldeh e la sua azienda “Maisacolì” di Hone.

Inserito nella categoria “Campagna Amica” il valdostano di origine del Gambia, è stato premiato per il coraggio e la passione. Amadou, arriva in Italia all'età di 27 anni come tanti altri su un barcone alla ricerca di un futuro migliore. Grazie alla conoscenza e alla passione ereditata dai suoi genitori, decide di aprire un'azienda agricola, con l'obiettivo di coltivare prodotti ortofrutticoli. Inizialmente specializzata nella coltivazione di mirtilli, oggi vanta una vasta gamma di mirtilli freschi, noci sgusciate e tostate e nocciole caramellate, liquore al genepy e genepy essiccato, patate e altri prodotti. Nel 2022 l'azienda aderisce a Campagna Amica, partecipando dapprima alle iniziative locali, fino ad entrato nel mercato coperto di Campagna Amica del capoluogo regionale. In un mondo che valorizza l'integrazione e la diversità, storie di resilienza come quella di Amadou ricordano l'importanza di accogliere chi porta talento e volontà.

Sono circa 50mila i giovani agricoltori al lavoro nelle campagne italiane, nel segno della sostenibilità e della creatività, un serbatoio di “cervelli” determinante per il futuro dell’agricoltura italiane e del Paese. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sui nuovi dati del centro Studi Divulga diffusa in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta oggi, venerdì 13 giugno, presso la Loggia del Lionello all’interno del Villaggio di Coldiretti in svolgimento ad Udine fino a domenica, alla presenza, tra gli altri di Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, ed Enrico Parisi, Delegato Nazionale Coldiretti Giovani.

“Sono molto emozionato di aver rappresentato quest’oggi alla finale nazionale la Valle d'Aosta e sono grato di aver avuto l’occasione di raccontare la mia storia e il legame che è nato con il magnifico territorio valdostano. Non avrei mai pensato di poter vincere un premio così prestigioso,” ha spiegato Amadou Baldeh con la voce rotta dall’emozione. “Dopo tante difficoltà, questa è una grande soddisfazione per me e la mia famiglia e voglio ringraziare anche la Coldiretti Valle d’Aosta che ha creduto in me”.

“Questo ulteriore riconoscimento, il terzo in pochi anni, per la nostra piccola regione è la testimonianza concreta dell’attenzione costante che la nostra associazione sta dedicando ai giovani imprenditori e alla loro capacità di innovare ma in questa particolare occasione il premio testimonia soprattutto l’enorme valore in termini di ricaduta sociale ed economica di un’integrazione vera e genuina come quella avvenuta con Amadou” sottolineano Stephanie Anselmet, Delegata Giovani Impresa Valle d’Aosta ed Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d’Aosta. “Le iniziative come l’Oscar Green sono una grande opportunità per la Valle d’Aosta, il suo territorio e le sue aziende agricole di avere una visibilità a livello nazionale” concludono Anselmet e Gasco.