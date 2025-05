Valle d’Aosta insolita, un viaggio tra borgo e memoria

C’è una Valle d’Aosta che spesso sfugge agli occhi di chi ci vive, nascosta dietro alle mete più gettonate, ai cliché turistici, alle cartoline patinate. Ed è proprio quella Valle meno conosciuta, quella dei borghi silenziosi, delle mulattiere dimenticate, dei rifugi raggiungibili solo con un po’ di fiato e tanta voglia di scoprire, che Sandra Bagatella e Andrea Ruggeri hanno deciso di raccontare.

Sandra è di Donnas, e il suo legame con il territorio è fatto di passione, impegno sociale, curiosità. Insieme al marito Andrea, fotografo attento e compagno di mille itinerari, ha dato vita a dueinviaggio.it, un blog che non rincorre il click facile ma costruisce narrazioni vere, profonde, emozionali. Un diario di viaggio che è anche dichiarazione d’amore per la scoperta autentica, fatta di piccoli gesti, incontri, scorci nascosti.

Da questa esperienza nasce "Valle d’Aosta Insolita", più che una guida, un invito a perdersi e ritrovarsi tra le pieghe del territorio. Un percorso che parte dalla Bassa Valle – tra vigneti, castelli e paesi di pietra – per salire progressivamente verso l’Alta Valle, fino a toccare rifugi di montagna, laghi alpini, silenzi sospesi. Ogni tappa è arricchita da note culturali, tradizioni locali, memorie personali. Non mancano suggerimenti per pause golose, per pernottamenti in piccoli alberghi romantici, per esperienze autentiche lontane dai circuiti mainstream.

Il valore aggiunto? Le fotografie di Andrea, che accompagnano ogni racconto con uno sguardo capace di cogliere la poesia del paesaggio valdostano, anche là dove non te l’aspetti.

"Valle d’Aosta Insolita" non è un tomo da enciclopedia, ma un compagno di viaggio, scritto con lo spirito di chi ama camminare e ricordare, guardare e raccontare. Una lettura che emoziona e che, tra le righe, pone una domanda importante: quanto conosciamo davvero la nostra Valle d’Aosta?