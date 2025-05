Oggi, mercoledì 14 maggio, presso il Grattacielo della Regione Piemonte, è stato presentato il volume Oltre i ghiacciai. Crisi climatica e nuovi equilibri nel Parco Nazionale Gran Paradiso, alla presenza di Marco Gallo – Assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna, Angelo Robotto, Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio della Regione Piemonte, e Mauro Durbano, Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso.



Il volume, edito da Franco Cosimo Panini in occasione dell’Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai, proclamato per il 2025 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, affronta in modo rigoroso ma coinvolgente il tema del ritiro dei ghiacciai e delle trasformazioni ambientali in atto nel cuore delle Alpi. Attraverso studi scientifici, testimonianze di guardaparco, riflessioni sull’alpinismo e sul ruolo dei parchi alpini, Oltre i ghiacciai offre uno spaccato unico della crisi climatica vista da un territorio che ne è sentinella e protagonista: il Parco Nazionale Gran Paradiso.



172 pagine corredate da immagini suggestive e dati aggiornati raccontano come la scomparsa dei ghiacci stia ridisegnando paesaggi, influenzando la biodiversità e modificando le risorse idriche. Il libro dà voce anche a chi lavora ogni giorno sul campo – biologi, botanici, naturalisti e guardaparco – impegnati nel monitoraggio scientifico e nella conservazione di un patrimonio naturale fragile e prezioso.



“Una pubblicazione che è al tempo stesso strumento divulgativo, guida ambientale e testimonianza viva di un cambiamento in atto, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una nuova cultura della montagna”, spiega Mauro Durbano, Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso.



Una presentazione fortemente voluta dall’assessore regionale Marco Gallo, che commenta: «Il volume Oltre i ghiacciai è molto più di una pubblicazione: è un richiamo forte e documentato alla responsabilità che tutti abbiamo nei confronti della montagna e degli ecosistemi alpini. La crisi climatica, che in alta quota manifesta i suoi effetti in modo drammatico, impone nuove strategie di gestione del territorio, ma anche una nuova consapevolezza culturale. Il Parco Nazionale Gran Paradiso, con il suo patrimonio naturale, scientifico e umano, si conferma una sentinella preziosa e un laboratorio a cielo aperto per leggere il presente e immaginare il futuro. Regione Piemonte è al lavoro per avviare l’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici: uno strumento per chi studia e chi lavora nelle aree della regione più sensibili alle trasformazioni in atto. Sui nostri ghiacciai, infatti si gioca una parte cruciale della sfida per la sostenibilità e attraverso il loro monitoraggio possiamo costruire una nuova visione, capace di coniugare tutela, innovazione e sviluppo consapevole».



Il libro sarà presentato al pubblico domani, giovedì 15 maggio, al Salone del libro di Torino, alle 18.30 nello Spazio Argento del Padiglione 2, alla presenza di alcuni degli autori.



Oltre i ghiacciai. Crisi climatica e nuovi equilibri nel Parco Nazionale Gran Paradiso

Pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore

Formato 18 x 24 cm

172 pagine

Brossura con alette

ISBN 9788857021812

Cartella stampa con immagini e scheda del volume