Carlo Romeo, Piergiorgio Pulixi e Stefano Camanni: tre sguardi diversi, un solo filo narrativo

Una settimana, tre autori e un solo luogo d'incontro: la libreria Briviodue di Aosta si prepara ad accogliere, tra il 15 e il 17 maggio, tre appuntamenti letterari che offrono un ventaglio sorprendente di voci, generi e immaginari. A guidare questo piccolo festival diffuso della parola scritta saranno Carlo Romeo, Piergiorgio Pulixi e Stefano Camanni: ciascuno con la propria sensibilità, ma tutti accomunati da un rapporto profondo con la narrazione e la realtà.

Si parte giovedì 15 maggio con Piergiorgio Pulixi, autore cagliaritano trapiantato a Milano, tra i nomi di punta del noir italiano contemporaneo. Torna ad Aosta per presentare Se i gatti potessero parlare, secondo romanzo della serie cozy crime dedicata al libraio Marzio Montecristo e alla sua libreria “Les Chats Noir”. Questa volta, la scena si sposta a bordo di una nave da crociera che circumnaviga la Sardegna, dove il delitto si insinua tra presentazioni letterarie e notti stellate. Pulixi gioca con gli stilemi del giallo classico e della parodia, offrendo al lettore un’esperienza che mescola ironia, suspense e amore per i libri. A moderare l’incontro sarà Cecilia Lazzarotto.

Il giorno successivo, venerdì 16 maggio, sarà la volta di Carlo Romeo, storico e scrittore bolzanino che con Il muro e il silenzio ci trasporta nella Roma del 1944. Un romanzo che rielabora i frammenti di una settimana chiave nella Capitale, tra fame, occupazione, paura e bombardamenti. La finzione si intreccia con la realtà in un mosaico narrativo dove la storia si fa memoria collettiva e al tempo stesso invenzione personale. È un lavoro che riflette la lunga traiettoria accademica e divulgativa dell’autore, da sempre attento ai temi dell’identità, delle frontiere e della microstoria. A dialogare con Romeo sarà don Ivano Reboulaz.

Chiude il trittico sabato 17 maggio Stefano Camanni con Curiosi per natura. Storie di vita e passione per gli animali, un libro che raccoglie trenta ritratti di grandi etologi e naturalisti, da Jane Goodall a Konrad Lorenz, da Darwin a Edward Wilson. Un viaggio appassionato tra biografie, viaggi e ricerche che ci parlano non solo del mondo animale, ma anche del legame profondo tra uomo e natura. Camanni, con una solida formazione scientifica e una lunga esperienza nella divulgazione ambientale, racconta storie di vite dedicate all’osservazione paziente e partecipe, ricordandoci quanto il rispetto per il vivente sia una delle forme più alte di cultura. A moderare l’incontro sarà Fabiola Megna.

Tutti gli eventi avranno luogo nella sede della libreria Briviodue, con ingresso libero (prenotazione consigliata allo 0165 235946). Per chi non potrà essere presente, ci sarà la diretta Facebook e il video disponibile sul canale YouTube della libreria. Inoltre, grazie al servizio LibridaAsporto, sarà possibile ricevere i volumi firmati in tutta Italia, anche con dedica a distanza.

Tre appuntamenti diversi ma complementari, che dimostrano come la cultura letteraria sappia ancora unire storie, persone e territori, tra impegno, leggerezza e scoperta.