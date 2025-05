L’oculistica del Beauregard al top mondiale: due studi valdostani protagonisti all’ARVO 2025

Due studi clinici, un team affiatato, una visione chiara: quella della sanità pubblica valdostana che investe nella ricerca e forma i suoi giovani medici.

La Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta, diretta dal dottor Luca Ventre, ha partecipato all’edizione 2025 del congresso ARVO – Association for Research in Vision and Ophthalmology, svoltosi a Salt Lake City (USA) dal 3 all’8 maggio, con due contributi selezionati tra migliaia da tutto il mondo.

«Essere selezionati con due contributi scientifici in un contesto così prestigioso e competitivo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra Struttura – ha dichiarato il dottor Ventre – e testimonia l’impegno costante del nostro team nella ricerca applicata alla pratica clinica».

A rappresentare l’équipe valdostana sul palco internazionale è stato il dottor Erik Mus, giovane medico che ha svolto il suo percorso specialistico proprio al Beauregard, grazie ai contratti regionali. Oggi è Dirigente Medico nella stessa struttura, a conferma della capacità del sistema sanitario valdostano di formare e trattenere talenti in Valle.

Il primo studio presentato è un multicentrico randomizzato coordinato dallo stesso dottor Ventre, che ha coinvolto sette centri italiani. Al centro dell’indagine la capacità di alcune sostanze, somministrate per via orale, di raggiungere il corpo vitreo dell’occhio e ridurre l’infiammazione in pazienti sottoposti a vitrectomia.

«I risultati preliminari sembrano promettenti – ha spiegato il dottor Mus – con una significativa riduzione di un marker infiammatorio nei soggetti trattati rispetto al gruppo placebo». Lo studio è stato riconosciuto tra gli “Hot Topics” dell’ARVO, ovvero tra i temi di maggiore interesse dell’intero congresso.

Il secondo studio, invece, è un lavoro sperimentale interno alla struttura valdostana, frutto della collaborazione tra il dottor Ventre e il dottor Antonio Valastro. Oggetto dell’analisi è il posizionamento personalizzato dei trocars nella chirurgia vitreo-retinica di occhi con elevata miopia, per migliorare la sicurezza e l’efficacia degli interventi.

Fondamentale il contributo della dottoressa Christine Rollandin, medico valdostano e specialista in statistica medica, che ha curato l’analisi dei dati clinici.

Una doppia presenza che conferma l’eccellenza della sanità valdostana anche a livello internazionale, non solo nella qualità dell’assistenza, ma nella capacità di produrre conoscenza e innovazione. Un investimento che dà frutti concreti e dimostra come anche una piccola regione possa contribuire, con rigore e passione, al progresso della medicina mondiale.

L’ophtalmologie du Beauregard à l’honneur : deux études valdôtaines présentées à l’ARVO 2025

La Structure complexe d’ophtalmologie de l’Hôpital régional d’Aoste a été sélectionnée avec deux études cliniques pour le congrès ARVO 2025 aux États-Unis, le plus grand rendez-vous mondial dédié à la recherche en ophtalmologie. Une reconnaissance qui valorise l’excellence scientifique de la santé valdôtaine

Deux études cliniques, une équipe soudée, une vision claire : celle d’une santé publique valdôtaine qui mise sur la recherche et la formation de ses jeunes médecins.

La Structure complexe d’ophtalmologie de l’Hôpital Beauregard d’Aoste, dirigée par le Docteur Luca Ventre, a participé à l’édition 2025 du congrès ARVO – Association for Research in Vision and Ophthalmology, qui s’est tenu à Salt Lake City (États-Unis) du 3 au 8 mai, avec deux contributions sélectionnées parmi des milliers de propositions du monde entier.

« Être sélectionnés avec deux contributions scientifiques dans un contexte aussi prestigieux et compétitif est une immense fierté pour toute notre structure – souligne le Docteur Ventre – et témoigne de l’engagement constant de notre équipe dans une recherche appliquée à la pratique clinique. »

Les études ont été présentées par le Docteur Erik Mus, jeune ophtalmologue ayant effectué la majeure partie de sa spécialisation à l’hôpital Beauregard grâce aux contrats de formation régionaux. Il a été recruté comme médecin cadre en février dernier, un exemple réussi de valorisation des talents formés en Vallée d’Aoste.

La première étude, multicentrique et randomisée, coordonnée par le Dr Ventre, a impliqué sept centres italiens. Elle évalue la biodisponibilité et l’effet antioxydant/anti-inflammatoire de substances administrées par voie orale, avec pour objectif de vérifier leur efficacité à atteindre le corps vitré, une structure interne de l’œil impliquée dans diverses pathologies rétiniennes.

« Les résultats préliminaires, sur plus de 100 patients ayant subi une vitrectomie, sont prometteurs – explique le Dr Mus – avec une réduction significative d’un marqueur-clé de l’inflammation dans le groupe traité par rapport au groupe placebo. »

L’étude a été reconnue comme l’un des “Hot Topics” du congrès, c’est-à-dire parmi les sujets les plus innovants de l’édition.

La deuxième étude, développée localement à Beauregard par les docteurs Ventre et Antonio Valastro, propose un positionnement personnalisé des trocarts (petits tubes chirurgicaux) dans la chirurgie vitréo-rétinienne chez les patients très myopes, pour améliorer la sécurité et l’efficacité des interventions.

L’analyse statistique a été menée par la Docteure Christine Rollandin, médecin valdôtaine spécialisée en statistique médicale.

Cette double présence à un événement scientifique d’une telle envergure confirme que la santé valdôtaine sait conjuguer proximité et excellence, soins et recherche, local et international. Un modèle vertueux qui donne des résultats concrets et projette la Vallée d’Aoste au cœur de la médecine de demain.