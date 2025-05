MaisonLoisir 2025, successo da record: 37.000 presenze e uno sguardo già proiettato al 2027

Maison&Loisir 2025 si è chiusa domenica 4 maggio con un bilancio più che positivo: oltre 37.000 visitatori hanno animato l’area espositiva e il centro storico di Aosta durante i cinque giorni della manifestazione. Un dato che conferma il Salone come punto di riferimento nel panorama dell’arredo, della sostenibilità domestica e dell’innovazione legata all’abitare.

«Siamo davvero soddisfatti, questa decima edizione è stata una tappa fondamentale del nostro percorso», afferma Diego Peraga, ideatore dell’evento. «Maison&Loisir ha saputo evolversi intercettando i cambiamenti del mercato e i bisogni delle persone. È diventata molto più di una semplice fiera: è uno spazio di scambio, di ispirazione e di futuro condiviso.»

Il Salone ha accolto oltre 200 espositori e ha registrato un flusso costante di pubblico non solo dalla Valle d’Aosta, ma anche dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera romanda e dalla vicina Francia. A testimoniarlo è stata anche la vivacità del FuoriMaison, che ha coinvolto le vie del centro di Aosta, e un cartellone di oltre 150 eventi, tra talk, laboratori, spettacoli serali e installazioni.

Miriam Ghigo, direttrice della fiera, sottolinea con orgoglio: «La forza di Maison&Loisir sta nella qualità e nella passione dei nostri espositori. Molti di loro hanno avviato trattative concrete durante la fiera. Questo dimostra che qui non si viene solo per guardare, ma anche per costruire relazioni e generare valore.»

Dopo il successo di questa edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro. Il team organizzativo è al lavoro sull’edizione 2027, che potrebbe portare nuove importanti novità.

«Stiamo valutando un ampliamento tematico dedicato alla casa in montagna e al turismo abitativo, con percorsi esperienziali e focus sulla bioedilizia alpina», anticipa Peraga. «E non escludiamo un rafforzamento del profilo internazionale, magari con una nazione ospite ogni anno.»

ph. Gregorini

Nel frattempo, i numeri parlano chiaro:

37.000 visitatori

Oltre 200 espositori

150 eventi in calendario

8 aree tematiche

5 serate di spettacolo gratuite

Ingresso e parcheggio gratuiti

Maison&Loisir si conferma così una delle manifestazioni fieristiche più seguite dell’arco alpino, capace di coniugare innovazione, tradizione e concretezza.

L’appuntamento è al 2027, con nuove idee, nuove sfide e la voglia di alzare ancora l’asticella.