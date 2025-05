MaisonLoisir 2025: quando abitare diventa vivere. A Espace Aosta, oltre 30.000 viaggiatori dell’idea

«Non pensavo di fermarmi più di mezz’ora... poi è passato il pomeriggio intero», racconta sorridendo Marilena, 38 anni, una delle tantissime visitatrici di Maison&Loisir 2025, che domenica 4 maggio chiude i battenti dopo cinque giorni di entusiasmo, sogni e concretezza. La Fiera dell’Abitare, giunta alla sua decima edizione, è stata più che una vetrina: una narrazione viva di come cambia – e può migliorare – il nostro modo di abitare il mondo.

E se è vero che i numeri contano, quelli parlano chiaro: oltre 30.000 ingressi, un flusso continuo di famiglie, architetti, curiosi, bambini, nonni, giovani coppie con progetti sotto braccio. Ma soprattutto: un’energia collettiva che si è respirata tra stand, laboratori, giardini temporanei e spazi esperienziali. Una comunità temporanea, quella che ha abitato l’Espace Aosta in questi giorni, ma che ha lasciato segni concreti.

«Il Feng Shui? Non ci avevo mai creduto. Ma poi ho provato a ripensare come ho sistemato il mio salotto… e qualcosa è scattato». Giorgio, 52 anni, artigiano di Saint-Vincent, è uscito da un laboratorio con in tasca qualche appunto e nello sguardo una scintilla. È anche questo Maison&Loisir: non solo tendenze, ma stimoli per cambiare prospettiva.

La Fiera si è fatta anche spazio di benessere e crescita personale, dove la casa si è fusa con il corpo, la natura, la psiche. Dagli incontri sul vivere consapevole, agli atelier di progettazione sostenibile, ogni giornata è stata costruita come un viaggio esperienziale. Un luogo dove anche l’informazione immobiliare – come le consulenze sulla vendita internazionale – è riuscita a parlare un linguaggio semplice, umano.

L’Area Kids è stata, senza esagerare, uno dei poli magnetici della manifestazione. L’Officina della Natura ha fatto il pieno ogni giorno, tra string art, fiori secchi, costruzioni e piccoli chef in erba. Domenica pomeriggio, alle 15, i baby bartender (dai 5 ai 12 anni) si metteranno alla prova con il laboratorio Kids Cocktail: frullati, granite, e tante risate.

«Finalmente un posto dove mio figlio impara giocando e io posso rilassarmi senza sensi di colpa», commenta Claudia, mamma di due bambini, mentre afferra il catalogo di un'azienda valdostana che costruisce case in legno con materiali 100% locali.

All’esterno, l’aria profuma di maggio e nostalgia. La mostra di auto storiche curata dal CAMEVA ha attirato appassionati e instagrammer. Più in là, i cani saltano, corrono, si rotolano felici con i loro padroni: “Sport e divertimento” ha dato vita a un pomeriggio dinamico e coinvolgente, dove anche i quattro zampe hanno avuto il loro show.

E per chiudere col botto: la Country Line Dance. Dalle 14 alle 17, stivali e cappelli hanno invaso il piazzale con balli di gruppo, musica americana e risate corali. Un arrivederci festoso, quasi simbolico, che dice: la casa non è solo un tetto, è anche ciò che ci fa sentire parte.

Maison&Loisir 2025 non è stata solo una fiera dell’arredamento. È stata una metafora del nostro tempo. In un mondo che corre e comprime, qui si è parlato di fare spazio: dentro casa, nella mente, nelle relazioni.

Ha vinto la sostenibilità, ma non quella da dépliant. Ha vinto la manualità, la cura per le piccole cose, l’idea che ogni stanza racconta chi siamo. Ha vinto, soprattutto, la voglia di esserci.

E mentre domenica sera si chiuderanno le porte dell’Espace Aosta, resterà nell’aria la sensazione di aver partecipato a qualcosa di più grande di un evento. Un salone che ha saputo farci immaginare, per cinque giorni, che abitare può essere anche un atto d’amore.

Domenica 4 maggio è l’ultima occasione per immergersi in un programma ricco di esperienze, tra creatività, benessere, consulenze pratiche e attività all’aperto

Idee e soluzioni per un abitare consapevole

MaisonLoisir è stato il punto di incontro tra innovazione, tradizione e sostenibilità.

Anche nell'ultima giornata si parlerà di:

● Benessere domestico, con laboratori sul Feng Shui e pratiche per armonizzare gli

spazi di casa.

● Crescita personale, attraverso incontri che esplorano il legame tra salute, natura e

stili di vita consapevoli.

● Consulenze pratiche su vendita immobiliare internazionale e ottimizzazione degli

spazi abitativi.

Laboratori e creatività per tutte le età

● Area Kids attiva tutto il giorno con l'Officina della Natura, laboratori di string art,

arte naturale e costruzioni creative.

● Dalle 15.00, in Area Ristorante, il laboratorio Kids Cocktail dedicato ai piccoli

bartender (5-12 anni).

Outdoor e tempo libero: auto storiche e sport cinofilo

● Tutto il giorno esposizione di veicoli storici a cura di CAMEVA.

● Dalle 14.00, appuntamento con Cani e padroni – Sport e divertimento, un

momento dinamico per vivere l'aria aperta.

Musica e danza per chiudere in allegria

14.00 – 17.00 | Pomeriggio di Country Line Dance

Musica, balli di gruppo e tanto entusiasmo insieme all'Associazione SDDS Balli Country.

Un modo festoso per salutare la decima edizione di MaisonLoisir, all'insegna della

condivisione e del divertimento.

Info utili

📍 Espace Aosta – Pépinière d’Entreprises

🕙 Orari di apertura domenica: 10.00 – 19.00

🎟 Ingresso gratuito | 🅿 Parcheggio gratuito | 🍴 Area food attiva

🌐 Programma completo e aggiornato su:

👉 www.maisonloisir.it

