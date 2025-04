Pasqua con l’incognita: Castel Savoia verso la chiusura per rischio idrogeologico

Le suggestive sale di Castel Savoia, gioiello architettonico incastonato tra i boschi di Gressoney-Saint-Jean, rischiano di restare chiuse durante le festività pasquali. A causa delle forti precipitazioni che hanno colpito la zona giovedì 17 aprile e delle previsioni meteorologiche ancora incerte, l’Assessorato dei Beni e Attività culturali comunica che l’apertura al pubblico potrebbe non essere garantita.

Il rischio idrogeologico legato al maltempo ha fatto scattare l’allerta: una misura precauzionale necessaria per garantire la sicurezza di visitatori e personale, soprattutto in un periodo ad alta affluenza come quello pasquale.

“La situazione è in continua evoluzione. L’apertura sarà valutata in base agli aggiornamenti meteo e alla stabilità dell’area circostante” fanno sapere dagli uffici dell’Assessorato.

I visitatori interessati sono invitati a contattare direttamente il castello al numero 0125 355396 per verificare l’effettiva apertura nei prossimi giorni.

Castel Savoia, con la sua atmosfera da fiaba e la posizione panoramica che domina la vallata del Lys, è uno dei luoghi più amati del patrimonio valdostano. Un’eventuale chiusura rappresenterebbe un dispiacere per turisti e appassionati di cultura, ma la priorità resta la sicurezza.

Resta alta l’attenzione sul fronte meteorologico: se il maltempo dovesse concedere una tregua, non è escluso che il castello possa riaprire almeno parzialmente durante il weekend di Pasqua. Per ora, però, l’incognita resta appesa alle nuvole.