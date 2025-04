Consulenze gratuite in occasione dell'Open Week sulla salute della donna

In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza la decima edizione dell’(H) Open Week – Salute Donna: una settimana, dal 22 al 30 aprile, interamente dedicata alla salute al femminile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura in ogni fase della vita della donna.

L’iniziativa coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa, che offriranno gratuitamente servizi clinici. L’Azienda USL Valle d’Aosta aderisce con una serie di appuntamenti specificamente rivolti alle donne.

La Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia (DSM), diretta dalla Dott.ssa Meri Madeo, propone due mezze giornate di consulenze psicologiche gratuite presso l’Ambulatorio di Psicologia dell’Ospedale Beauregard. Il 23 aprile, dalle ore 9:00 alle 12:00, la Dott.ssa Mara Milan, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, sarà disponibile sul tema della “Sessualità al femminile”. Il 24 aprile, dalle ore 9:00 alle 12:00, la Dott.ssa Claudia Jamonte, psicologa e psicoterapeuta perinatale, proporrà consulenze sulla gravidanza e il post parto. Le prenotazioni sono aperte fino al 22 aprile via email all’indirizzo spo@ausl.vda.it.

Il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) propone un incontro di gruppo dal titolo “mangiare con consapevolezza: un’esperienza di mindful eating”. La Dott.ssa Lorella Champretavy e la Dott.ssa Manuela Marchese, psicologhe e psicoterapeute, specializzate nel trattamento dei Disturbi Alimentari, guideranno i partecipanti in una riflessione di gruppo sulle esperienze legate al cibo, attraverso il confronto e pratiche esperenziali. L’incontro gratuito, rivolto a un numero massimo di 8 persone, si svolgerà martedì 29 aprile dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso la sede del Centro DCA in via Guido Rey, 1 (piano -1). Le prenotazioni, al numero di telefono 0165 544692, sono aperte fino al 28 aprile.