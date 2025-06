Attivo il nuovo sito AICE Valle d’Aosta ODV

Un passo importante per le Persone con Epilessia (PcE) in Valle d’Aosta: dal 10 giugno è online il sito ufficiale dell’AICE Valle d’Aosta ODV, la sezione regionale dell’Associazione Italiana Contro l’Epilessia.

Un'iniziativa che non è solo digitale, ma profondamente simbolica: il lancio del sito è avvenuto lo stesso giorno dell’inizio dello sciopero della fame del Presidente nazionale AICE, in atto davanti al Ministero della Salute, per chiedere lo sblocco del Disegno di Legge 898, dedicato alla tutela delle persone affette da epilessia.

👉 Visita il sito: https://www.aice-epilessia-vda.it/

Un gesto simbolico di vicinanza concreta

La scelta di far partire il sito proprio il 10 giugno è un segnale forte e volontario: AICE Valle d’Aosta ODV vuole così sostenere in modo tangibile l’azione del Presidente nazionale, rilanciando anche sul territorio valdostano il messaggio e l’urgenza di uno sblocco normativo che attende da troppo tempo.

Non a caso, l’associazione regionale ha scritto a tutti gli enti deliberativi della regione — Consiglio regionale, Comuni e Unités — chiedendo di adottare atti di solidarietà allo sciopero della fame e di esprimere sostegno esplicito al DDL 898, una proposta di legge fondamentale per migliorare concretamente la qualità di vita delle persone affette da epilessia.

Un grazie particolare va al Deputato Franco Manes, che ha espresso pubblicamente il proprio supporto all'iniziativa nazionale e regionale attraverso un comunicato stampa, dimostrando attenzione concreta ai bisogni delle PcE anche nella nostra regione.

Cosa trovi nel sito

Il sito www.aice-epilessia-vda.it è pensato come uno strumento di informazione, supporto e promozione dei diritti, ed è suddiviso in diverse sezioni:

✅ Una “rassegna stampa” aggiornata sull’azione di protesta in corso a Roma, davanti al Ministero della Salute.

✅ Una sezione dedicata alla Valle d’Aosta, con informazioni e attività locali.

✅ Altre sezioni offrono approfondimenti sull’epilessia, riferimenti normativi e strumenti utili per pazienti, famiglie e operatori.

Ringraziamenti

Un ringraziamento sentito va a Marco Carere di Carere Marketing per la realizzazione tecnica e grafica del sito.

👉 Scopri di più su di lui: https://www.carere.eu/

Questo progetto digitale rappresenta un passo avanti importante per l’inclusione, la consapevolezza e la tutela dei diritti delle persone con epilessia anche in Valle d’Aosta.

Un gesto concreto che unisce territorio e azione nazionale, dimostrando come anche una piccola regione possa dare un contributo forte e visibile a una causa di civiltà.