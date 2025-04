La nostra storia, la nostra forza - Notre histoire, notre force

Un popolo che conosce la propria storia è un popolo che sa dove vuole andare. Ed è proprio in questo spirito che Joseph Gabriel Rivolin, storico valdostano di lungo corso, ha dato alle stampe un’opera poderosa e allo stesso tempo divulgativa: La nostra storia dal Neolitico al 2000. Un libro che è, come l’ha definito lo stesso autore durante la presentazione avvenuta nei giorni scorsi, «una bussola per orientarsi tra le radici e il futuro della Petite Patrie».

A dialogare con Rivolin, in un incontro che ha saputo unire rigore e passione, c’era il professore Alessandro Celi, figura di riferimento per gli studi storici valdostani. Ma il prestigio del volume è sancito sin dalle prime pagine dalla prefazione firmata da Alessandro Barbero, medievista di fama internazionale, che ha colto nel lavoro di Rivolin un elemento raro: la capacità di raccontare la storia della Valle d’Aosta “senza cedere a tentazioni celebrative, ma con l’occhio clinico dello storico”.

«Rivolin ha superato egregiamente la sfida – scrive Barbero –: il suo libro sarà d’ora in poi un punto di partenza essenziale per chi voglia capire una regione dove conoscere il passato è, ancor più di quanto non accada altrove, indispensabile per intendere il presente».

L’identità valdostana, infatti, è il cuore vivo della narrazione. Un’identità che non si cristallizza in un mito, ma si costruisce nel tempo, nel confronto continuo con poteri più grandi: l’Impero Romano, la Borgogna, la Savoia, lo Stato Italiano. È una storia di dialogo, resistenza, adattamento e riaffermazione. Rivolin ne segue i fili con accuratezza, restituendo una mappa delle trasformazioni che hanno segnato un popolo, i suoi costumi, il suo diritto, la sua lingua.

E qui emerge uno dei punti forti del libro: il legame tra territorio e giuridicità. Lo sottolinea ancora Barbero, quando ricorda che “la Valle d’Aosta è l’unica regione italiana, a parte le isole, i cui confini sono rimasti immutati per oltre mille anni”. Confini non solo geografici, ma giuridici e culturali. Le antiche consuetudini medievali, che regolavano la vita sociale ben prima che arrivassero codici e leggi statali, fanno della Vallée un caso unico.

La presentazione dell’opera è stata anche l’occasione per una riflessione più ampia sul ruolo della storia nella costruzione dell’identità collettiva. Non una storia impolverata o da museo, ma uno strumento vivo, di comprensione e cittadinanza. In questo senso, La nostra storia dal Neolitico al 2000 non è soltanto un libro, ma un atto politico, nella sua accezione più nobile: un invito a prendere consapevolezza delle nostre radici per rivendicare con maggiore lucidità e responsabilità l’autonomia.

La narrazione di Rivolin è puntuale, mai ideologica. Passa dai siti preistorici come Saint-Martin-de-Corléans alle trasformazioni dell’età contemporanea, dalla romanizzazione ai secoli bui del Medioevo, dalla nascita delle comunità rurali alle grandi battaglie linguistiche del Novecento. Tutto trova posto, senza forzature, in una trama coerente, dove il tempo lungo della storia viene raccontato come un organismo vivente.

È un’opera che parla a tutti, non solo agli specialisti. Perché, come ha detto lo stesso Rivolin in chiusura dell’incontro: «Non possiamo difendere la nostra autonomia, se non ne conosciamo la genealogia. La storia della Valle d’Aosta non è un racconto per nostalgici, ma un laboratorio per il presente».

E in tempi di smemoratezza diffusa, questo libro si pone come un argine, un atto di amore verso una terra che – pur piccola – ha sempre saputo camminare sulle sue gambe.

Notre histoire, notre force

Avec son nouveau volume Notre histoire du Néolithique à 2000, Joseph Gabriel Rivolin offre à la Vallée d’Aoste un outil identitaire profond et rigoureux. Dans la préface signée par Alessandro Barbero, un éloge à une narration claire, jamais complaisante, mais indispensable.

Un peuple qui connaît son histoire est un peuple qui sait où il veut aller. C’est dans cet esprit que Joseph Gabriel Rivolin, historien valdôtain de longue date, a publié une œuvre à la fois ambitieuse et accessible : Notre histoire du Néolithique à 2000. Un livre qui, selon les mots mêmes de l’auteur lors de la présentation organisée ces derniers jours, est « une boussole pour s’orienter entre les racines et l’avenir de la Petite Patrie ».

Le professeur Alessandro Celi, figure de référence des études historiques valdôtaines, a dialogué avec Rivolin lors de cette rencontre qui a su allier rigueur et passion. Mais le prestige du livre est affirmé dès les premières pages par la préface d’Alessandro Barbero, médiéviste de renommée internationale, qui souligne dans le travail de Rivolin une qualité rare : celle de raconter l’histoire de la Vallée d’Aoste « sans tomber dans les tentations de l’hagiographie, mais avec l’œil clinique de l’historien ».

« Rivolin a brillamment relevé le défi – écrit Barbero – : son livre sera désormais un point de départ essentiel pour quiconque souhaite comprendre une région où la connaissance du passé est, plus qu’ailleurs, indispensable à la compréhension du présent. »

L’identité valdôtaine est en effet le cœur battant de cette narration. Une identité qui ne se fige pas dans un mythe, mais qui se construit dans le temps, dans le dialogue constant avec des puissances plus grandes : l’Empire romain, la Bourgogne, la Savoie, l’État italien. C’est une histoire de dialogue, de résistance, d’adaptation et de réaffirmation. Rivolin en suit les fils avec précision, en restituant une cartographie des transformations qui ont marqué un peuple, ses coutumes, son droit, sa langue.

Rivolin et Barbero

C’est là l’un des points forts du livre : le lien entre le territoire et le droit. Barbero le souligne encore lorsqu’il rappelle que « la Vallée d’Aoste est la seule région d’Italie – à part les îles – dont les frontières sont restées inchangées pendant plus de mille ans ». Des frontières non seulement géographiques, mais aussi juridiques et culturelles. Les anciennes coutumes médiévales, qui régissaient la vie sociale bien avant l’arrivée des codes et des lois de l’État, font de la Vallée un cas unique.

La présentation de l’œuvre a également été l’occasion d’une réflexion plus large sur le rôle de l’histoire dans la construction de l’identité collective. Non pas une histoire poussiéreuse ou de musée, mais un outil vivant, de compréhension et de citoyenneté. En ce sens, Notre histoire du Néolithique à 2000 n’est pas seulement un livre, mais un acte politique, dans son sens le plus noble : une invitation à prendre conscience de nos racines pour revendiquer avec lucidité et responsabilité notre autonomie.

La narration de Rivolin est précise, jamais idéologique. Elle passe des sites préhistoriques comme Saint-Martin-de-Corléans aux transformations de l’époque contemporaine, de la romanisation aux siècles sombres du Moyen Âge, de la naissance des communautés rurales aux grandes batailles linguistiques du XXe siècle. Tout y trouve sa place, sans artifices, dans une trame cohérente où le temps long de l’histoire est raconté comme un organisme vivant.

C’est une œuvre qui s’adresse à tous, et pas seulement aux spécialistes. Car, comme l’a dit Rivolin à la fin de la rencontre : « Nous ne pouvons pas défendre notre autonomie si nous n’en connaissons pas la généalogie. L’histoire de la Vallée d’Aoste n’est pas un récit pour nostalgiques, mais un laboratoire pour le présent. »

Et en ces temps d’amnésie diffuse, ce livre se dresse comme un rempart, un acte d’amour pour une terre qui – bien que petite – a toujours su marcher avec ses propres jambes.