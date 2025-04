“Unite’ in Movimento per la Salute”: la primavera si apre con nuove passeggiate tra musica e natura

Nell’ambito della strategia nazionale per le Aree Interne - Grand-Paradis, prende il via il nuovo calendario di appuntamenti primaverili del progetto “Unité in Movimento per la Salute”, promosso dall’Azienda USL Valle d’Aosta.

L’iniziativa, che ha già riscosso un ottimo riscontro nelle edizioni precedenti, propone per la primavera 2025 una serie di passeggiate aperte a tutta la popolazione nei comuni dell’Unité Grand-Paradis, con l’obiettivo di promuovere il movimento come abitudine salutare e occasione di socializzazione.

Due i format proposti:

“1 km di passi”, passeggiate naturalistiche accompagnate da guide escursionistiche;

“1 km in musica”, camminate in compagnia di Silvana Bruno, dove il movimento si unisce al piacere del canto condiviso.

Gli appuntamenti si svolgeranno il martedì mattina, dal 15 aprile al 27 maggio, coinvolgendo a rotazione i comuni di Aymavilles, Avise, Saint-Pierre, Arvier, Introd, Sarre e Villeneuve. Questo approccio itinerante mira a favorire la partecipazione e la scoperta del territorio anche al di fuori del proprio comune di residenza, valorizzando le peculiarità paesaggistiche e culturali dell’intera area Grand-Paradis.

Il progetto proseguirà con nuovi eventi fino a ottobre 2025, in un calendario in continuo aggiornamento, per mantenere vivo e costante il messaggio che “muoversi fa bene, e farlo insieme è ancora meglio”.

Per partecipare è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero 379 1997698 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00). Ogni evento è a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti.