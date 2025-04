Rosario Valastro in Valle d'Aosta; un incontro importante con i volontari della Croce Rossa per il futuro dell'assistenza sociale

l Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Valle d'Aosta il 10 e l'11 aprile per un importante viaggio che segna non solo un momento di incontro con i Volontari della CRI, ma anche un’opportunità per discutere delle sfide e delle prospettive dell'associazione nella regione. Un’occasione che si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa nel rafforzare la sua presenza sul territorio, offrendo supporto, solidarietà e assistenza a chi ne ha più bisogno.

L'arrivo di Valastro, accompagnato dal Presidente del Comitato Regionale della Valle d'Aosta, Paolo Sinisi, è una tappa fondamentale per rinnovare il legame tra la direzione nazionale e i volontari locali, che rappresentano il cuore pulsante dell’organizzazione. La visita inizierà il 10 aprile, quando alle 16:00, il Presidente della CRI incontrerà i Volontari presso il Centro CRI di Chavonne, frazione di Chavonne 8. Un incontro che avrà una doppia valenza: da un lato, sarà un'occasione per valorizzare il lavoro quotidiano dei Volontari, spesso silenzioso ma sempre fondamentale; dall’altro, rappresenterà un confronto diretto con le istituzioni locali, con la presenza del Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che dimostra il sostegno delle autorità regionali alle iniziative della CRI.

Il giorno successivo, il 11 aprile, sarà la volta di Aosta e Saint-Vincent, due realtà vitali per la Croce Rossa valdostana. A partire dalle 10:30, Valastro visiterà il Comitato CRI di Aosta per poi proseguire verso Saint-Vincent, dove si terrà un incontro con il Sindaco Francesco Favre presso la sede del Comitato di via Trento 16. Quest'ultimo appuntamento è particolarmente significativo, in quanto metterà al centro il dialogo tra la Croce Rossa e le amministrazioni comunali, indispensabile per ottimizzare le risorse e rispondere alle emergenze sociali e sanitarie.

La visita di Rosario Valastro non si limita a un incontro formale. Essa rappresenta una riflessione su quanto la Croce Rossa, pur restando saldamente radicata nei suoi valori umanitari, debba continuare a evolversi per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Le crisi sanitarie, i disastri naturali, le emergenze sociali sono scenari che richiedono una preparazione costante, e l’impegno della CRI nella Valle d’Aosta è un esempio di come la solidarietà e l’efficienza possano camminare di pari passo.

Non si può non sottolineare il valore del volontariato in un contesto come quello valdostano, caratterizzato da una dimensione territoriale ridotta ma da una rete sociale fitta e stretta. I Volontari della Croce Rossa, spesso giovani, ma anche anziani con una lunga esperienza alle spalle, sono la spina dorsale di questa organizzazione che, in territori come la Valle d'Aosta, diventa una risorsa fondamentale, non solo per l’emergenza, ma per la prevenzione e il supporto quotidiano alla comunità.

Un altro aspetto importante di questa visita è la possibilità per Valastro e Sinisi di ascoltare direttamente le esigenze dei volontari e dei cittadini, raccogliere spunti per ottimizzare l’efficienza dei servizi e definire insieme nuove strategie per rafforzare la presenza della CRI sul territorio. Questo incontro, che vede il coinvolgimento di istituzioni locali e rappresentanti della Croce Rossa, è il segno tangibile di una collaborazione che si rinnova continuamente, ma che trova nelle sue radici l’essenza del suo impegno: il valore della solidarietà e dell'assistenza, sempre al servizio del prossimo.

In un mondo sempre più globalizzato, dove le emergenze non conoscono confini, la Croce Rossa Italiana dimostra di sapersi adattare e rispondere con prontezza a ogni tipo di situazione. La visita di Valastro in Valle d'Aosta ne è una conferma, e l’incontro con i Volontari, sempre in prima linea, è un’occasione per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare.