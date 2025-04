Da lunedì 14 aprile limitazioni al transito sui viadotti di Villenuve

A partire da lunedì 14 aprile e fino a sabato 19 aprile, lungo il tratto interessato dai lavori, verrà istituito un senso unico alternato e sarà vietato il transito ai trasporti eccezionali. Queste limitazioni sono necessarie per garantire la sicurezza dei veicoli in transito e per permettere l’esecuzione delle lavorazioni in modo ordinato e sicuro. Successivamente, dal 5 maggio e fino al completamento degli interventi previsto entro il 28 giugno, i lavori riprenderanno con le stesse modalità di traffico.

Gli interventi prevedono la sostituzione degli appoggi dei viadotti, cioè delle componenti strutturali su cui poggia l’impalcato in corrispondenza delle pile, un’operazione fondamentale per mantenere in efficienza la viabilità e prevenire possibili problematiche legate all’usura delle strutture. La manutenzione programmata rientra nel piano di Anas per garantire la sicurezza e la durabilità delle infrastrutture, migliorando così la sicurezza dei viaggiatori e contribuendo alla fluidità del traffico in una zona importante della rete viaria regionale.