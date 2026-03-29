Autismo, non solo consapevolezza: in Valle d’Aosta un mese di iniziative per costruire inclusione vera

Ci sono giornate che rischiano di restare simboliche. E poi ci sono territori che provano a riempirle di contenuto, di volti, di esperienze concrete.

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra ogni anno il 2 aprile, in Valle d’Aosta non sarà soltanto un momento di riflessione. Sarà, piuttosto, l’inizio di un percorso. Un mese intero di iniziative che parlano di inclusione vera, quella che non si limita alle parole ma prova a entrare nella vita quotidiana delle persone.

A promuoverlo è Angsa Valle d’Aosta, che ha costruito un calendario articolato, diffuso su tutto il territorio regionale, coinvolgendo istituzioni, scuole, enti culturali e sanitari.

Il primo segnale sarà anche il più visibile. Mercoledì 2 aprile monumenti e luoghi simbolo della regione si illumineranno di blu. Un gesto ormai noto, che richiama una campagna internazionale, ma che qui assume un significato più profondo: accendere una luce su una realtà che troppo spesso resta ai margini.

Perché la consapevolezza, da sola, non basta.

Il percorso proseguirà venerdì 10 aprile, negli spazi dell’Università della Valle d’Aosta, dove saranno premiati i progetti vincitori del concorso regionale #autismoVDA 2025/2026. Un’iniziativa rivolta alle scuole, che punta a costruire inclusione fin dai primi anni di formazione. Perché è lì, tra i banchi, che si gioca una delle partite più importanti: quella dello sguardo degli altri.

Capire, conoscere, non avere paura della diversità.

Una settimana dopo, venerdì 17 aprile, il testimone passerà alla cultura, con un appuntamento che ha un valore simbolico forte. Al Castello Gamba andrà in scena la “Blue Visit”: una visita guidata condotta da studenti con disturbo dello spettro autistico.

Non è solo un evento. È un ribaltamento di prospettiva.

Chi è abituato a essere accompagnato diventa guida. Chi spesso viene raccontato dagli altri prende la parola, mette in gioco competenze, capacità, autonomia. È questo il senso più autentico dell’inclusione: non assistere, ma valorizzare.

Il cuore del programma arriverà sabato 18 aprile ad Aosta, negli spazi del MegaMuseo, con l’evento “Semi di autonomia: percorsi di vita e lavoro nello spettro autistico”.

Qui il discorso si fa ancora più concreto. Si parlerà di lavoro, di indipendenza, di futuro. Temi che troppo spesso restano sullo sfondo quando si affronta l’autismo, ma che invece rappresentano il vero banco di prova per una società che voglia definirsi inclusiva.

Non mancheranno testimonianze, esperienze da altre realtà italiane, progetti già avviati. E anche segnali tangibili, come la presentazione di un modello 3D per migliorare l’accessibilità del museo. Perché l’inclusione passa anche dai dettagli, dagli spazi, da ciò che rende davvero fruibile un luogo culturale.

Dietro questo calendario c’è un lavoro di rete importante. Accanto ad Angsa ci sono istituzioni scolastiche, enti locali, il sistema sanitario, realtà formative. Un pezzo di comunità che prova a muoversi insieme, superando la logica degli interventi isolati.

E forse è proprio questo il messaggio più forte.

Che l’autismo non è una questione che riguarda “gli altri”. Riguarda tutti. Riguarda il modo in cui una comunità accoglie, ascolta, costruisce opportunità.

Gli eventi sono aperti al pubblico. Alcuni prevedono la prenotazione, ma il senso è chiaro: partecipare, esserci, capire.

Perché illuminare un monumento di blu è importante. Ma molto più importante è quello che succede il giorno dopo, quando le luci si spengono e resta la realtà.

È lì che si misura davvero il livello di civiltà di un territorio.