GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé un octroi d’une subvention en faveur de la commune de Brissogne à titre de concours aux frais pour la réalisation de l’initiative « Ricordare la libertà », finalizzata à la commémoration, en collaboration avec la section ANPI “Mont-Emilius Lexert Ménabréaz”, à l’occasion des célébrations du 25 avril 2025, de la mort du maquisard Ernesto Menabreaz. A ainsi approuvé un octroi d’une subvention en faveur de la commune de Charvensod à titre de concours aux frais pour la réalisation de l’initiative « Oltre il tempo – Ricordando Guido Saba », pour le quatre-vingtième anniversaire de l’exécution du maquisard Guido Saba ainsi que des maquisards Joseph Donzel, Louis Vazier e Yves Pellissier.

La Giunta regionale ha quindi designato la signora Simona Mele in qualità di consigliere, quale rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione del Convitto regionale “F. Chabod” per un triennio.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Nell’ambito del programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027, è stato approvato l’avviso pubblico “Studenti in movimento – Realizzazione di stage aziendali all’estero per l’anno scolastico 2024/2025”. L’atto consentirà la realizzazione di progetti con beneficiarie le istituzioni scolastiche, che potranno offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un’esperienza formativa all’estero, nell’ottica di contrastare la dispersione scolastica nel secondo ciclo di studi.

Sarà proposto al Consiglio regionale il disegno di legge relativo a “Potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della regione”. Con la proposta legislativa, sarà possibile permettere all’operatore, che dovrà realizzare quanto previsto dai Piani nazionali, di potenziare il numero di fibre ottiche di proprietà della Regione senza necessità di ulteriori scavi nelle tratte ove è presente l’infrastruttura.

È stata approvata l’adesione della Regione al progetto “Hub/Centri regionali I.A. per la Pubblica Amministrazione”, nell’ambito del raggruppamento con le regioni Puglia, in qualità di capofila, Abruzzo, Marche, Umbria, Campania e la provincia autonoma di Bolzano, per l’avvio delle progettualità volte a implementare delle soluzioni innovative e di carattere sperimentale basate sull’utilizzo di tecnologie innovative, co-finanziate dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate le modalità di avvio delle attività propedeutiche alla predisposizione del Piano strategico della cultura.

È stato concesso un contributo al “Coro Verrès” per la partecipazione al 5° Concorso Nazionale Luigi Pigarelli, in programma a Pergine Valsugana (Trento) nei giorni 3 e 4 maggio 2025, e al “Coro Dames de la Ville d’Aoste” per la partecipazione alla quarta edizione del Concorso Corale Nazionale “Giuseppe Savani”, in programma a Carpi (Modena) dal 2 al 4 maggio 2025.

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione e il sindacato italiano librai e cartolibrai – sezione Valle d’Aosta, finalizzato alla partecipazione alla XXXVII edizione del Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio 2025.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di costruzione della galleria drenante/filtrante e di by-pass idraulico della Dora di Ferret, a monte della frana del Monte de la Saxe, nel Comune di Courmayeur. Tale intervento è auspicato nell’ottica di proteggere i villaggi da potenziali inondazioni, nonché incrementare l’attuale sistema drenante e per l’ottenimento delle risorse da parte dello Stato.

È stato approvato il programma straordinario degli interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici e sulla viabilità regionale, finanziato con i fondi derivanti dal rimborso del Dipartimento Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a rimborso delle spese sostenute a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio valdostano nei giorni 29 e 30 giugno 2024. L’importo complessivo è di 10 milioni e 192 mila 464,66 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la bozza di accordo di collaborazione tra la Regione e la Regione Puglia, in qualità di regione capofila, per l’acquisizione delle soluzioni di telemedicina per l’intervento PNRR – M6 Sub-misura di investimento “Servizi di telemedicina”. Tale accordo permetterà l’acquisto delle postazioni di lavoro come da Piano Operativo regionale – Servizi di Telemedicina, presentato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta e approvato prima dall’AGENAS. Tali postazioni di lavoro, comprensive di dispositivi e successiva manutenzione, permetteranno di potenziare i servizi di telemedicina su tutto il territorio regionale.

È stato, poi, approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di dieci medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2025-2028. Il bando è aperto a 10 laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, e al termine del quale i medici acquisiranno il diploma, previo esame finale, per l’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

È stata, quindi, approvata la programmazione delle risorse assegnate alla Regione per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio e per iniziative regionali di contrasto alla violenza di genere per il 2024, a valore sul fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. L’atto consentirà un significativo rafforzamento del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere, con impatti diretti su: miglioramento dell’accoglienza e del supporto alle vittime; potenziamento delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione; sostegno all’autonomia delle vittime; rafforzamento della rete di collaborazione tra enti pubblici e privati.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A seguito della nuova classificazione ATECO 2025, adottata a partire dal 1° aprile 2025 in sostituzione della precedente da parte dell’Istituto nazionale di statistica, è stata aggiornata la classificazione dei codici Ateco per assicurare la corretta e agevole applicazione dei criteri per la concessione di agevolazioni a sostegno delle attività commerciali.

È stato approvato un contributo massimo di 450 mila euro per il 2025, per l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni assegnate alla località di La Thuile dall’Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain Bike World Series e per le relative iniziative promozionali.