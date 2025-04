E' morto Giuseppe Piaggio: un punto di riferimento per la SITMB e la comunità valdostana

Giuseppe Piaggio, noto commercialista aostano e figura di riferimento per la gestione del Traforo del Monte Bianco, è scomparso all'età di 87 anni. Nato ad Aosta e residente con la sua famiglia nella stessa città, Piaggio era da tempo malato e si è spento dopo alcuni mesi di sofferenza. La sua carriera, segnata da un impegno costante e da una professionalità fuori dal comune, lo ha visto iscritto all’Ordine dei Commercialisti dal 1961, un lungo percorso che lo ha portato a ricoprire numerosi incarichi di rilievo, tra cui quello di vice presidente della Società italiana per il traforo del Monte Bianco.

L'impatto che Piaggio ha avuto sulla SITMB è stato enorme. La Presidente Emily Rini, insieme all'Amministratore Delegato Mirko Nanni e all'intero Consiglio di Amministrazione, ha voluto esprimere il proprio dolore per la sua scomparsa, sottolineando l'importanza della sua figura. "Oggi ci lascia un uomo che è stato un vero e proprio punto di riferimento per la nostra società", hanno dichiarato. "Un professionista estremamente colto, preparato e capace, che ha dato tanto alla nostra realtà, contribuendo sempre con grande impegno e dedizione".

Il suo ricordo, secondo le parole della Rini e dei suoi colleghi, vivrà nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Piaggio era descritto come una persona di grande valore, un "uomo per bene", che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel mondo professionale, ma anche nelle persone che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita, non solo per la SITMB, ma per tutta la comunità valdostana, che ha perso un cittadino di straordinaria integrità e competenza. In questo difficile momento, l’intera società si stringe attorno alla famiglia di Piaggio, alla quale esprime le più sentite condoglianze.

A fiaco di Emily Rini, semicoperto Giuseppe Piaggio

Emily Rini ha voluto esprimere un profondo cordoglio per la perdita di Giuseppe Piaggio, sottolineando l'importanza della sua figura non solo all'interno della SITMB, ma anche per la comunità valdostana. Nel ricordarlo, ha evidenziato l'incredibile valore umano e professionale che Piaggio ha portato in ogni ambito in cui è stato coinvolto, rendendolo una figura fondamentale per la gestione del Traforo del Monte Bianco e per il successo della società.

"La sua capacità di lavorare con dedizione e passione è stata una risorsa inestimabile per tutti noi," ha dichiarato Emily Rini. "Giuseppe Piaggio non era solo un professionista esperto e preparato, ma anche una persona di straordinaria umanità, sempre disponibile e pronta a dare il massimo per il bene comune. Il suo contributo alla nostra società è stato fondamentale in momenti decisivi, e la sua abilità nel portare avanti progetti complessi è stata un esempio per tutti."

Rini ha poi sottolineato come il ricordo di Piaggio non si limiterà al suo impegno professionale, ma vivrà soprattutto nell'esempio di integrità, serietà e dedizione che ha lasciato a chi ha avuto l'opportunità di lavorare al suo fianco. "Il suo spirito, la sua passione per il lavoro e il suo impegno verso la comunità continueranno a guidarci," ha aggiunto la Presidente, riferendosi a come l'esempio di Piaggio rimarrà un faro per le generazioni future, anche in un contesto lavorativo che, talvolta, può sembrare distante dai valori di lealtà e professionalità che lui incarnava.

Infine, Emily Rini ha concluso il suo messaggio esprimendo la vicinanza e il sostegno dell'intera SITMB alla famiglia di Giuseppe Piaggio. "In questo momento di grande tristezza," ha detto, "tutti noi siamo vicini alla sua famiglia, con il cuore e con la mente, e ci stringiamo a loro nel dolore per la perdita di un uomo che ha dato tanto alla nostra realtà. Ci mancherà profondamente, ma il suo esempio continuerà a vivere nei nostri cuori."