Nuove professionalità per la chirurgia generale del Parini; tre giovani chirurghi rafforzano l'ospedale di Aosta

La Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale "Umberto Parini" di Aosta, diretta dal dott. Paolo Millo, ha recentemente accolto tre giovani chirurghi, arricchendo il proprio team con nuove energie e competenze. Il dott. Luca D’Agostino, la dott.ssa Ilaria Neri e il dott. Didier Tatsinkou Takoumbo sono stati assunti a seguito di concorso pubblico e si inseriscono in un contesto in cui il reclutamento di specialisti medici è diventato una sfida per molte realtà sanitarie, specialmente in un momento storico caratterizzato da difficoltà nel reperire professionisti qualificati.

"In questo periodo di difficoltà a trovare candidati, siamo riusciti, anche grazie al prezioso lavoro della Direzione Generale, ad assumere ben tre chirurghi neo specialisti", afferma il dott. Millo, sottolineando l’importanza di questo risultato. "Il nostro reparto si dimostra attrattivo anche grazie al faticoso lavoro premiante di tutta l’equipe che mi pregio di dirigere e che mira a mantenere una chirurgia di qualità sul trattamento dei tumori del colon retto e dello stomaco con le migliori tecnologie come la laparoscopia e il robot Da Vinci, senza dimenticare la chirurgia dell’obesità, di cui siamo stati pionieri, e la chirurgia dei difetti erniari, sulla quale abbiamo fatto scuola a molteplici chirurghi provenienti da tutta Italia".

Da sn: Dott. Luca D'Agostino, Dott.ssa Ilaria Neri e Dott. Didier Tatsinkou Takoumbo

Il dott. Luca D’Agostino, originario di Roma e specializzatosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli, racconta le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Aosta per avviare la sua carriera professionale: "La scelta di questo percorso deriva da un insieme di cose: la splendida città e la sua impareggiabile qualità di vita (soprattutto se paragonata con quella di Roma), le meravigliose montagne che la incorniciano e, dal punto di vista lavorativo, penso che l’ospedale Parini sia una delle migliori occasioni possibili per un chirurgo neospecialista".

Anche la dott.ssa Ilaria Neri, proveniente dalla provincia di Latina, si è trasferita ad Aosta dopo aver completato il suo percorso di specializzazione al Gemelli di Roma. "Sono rimasta colpita dalla bellezza del territorio e dall’accoglienza ricevuta", afferma. "Ho accettato con entusiasmo l'idea di uscire dalla mia comfort zone e lavorare in un ospedale regionale, una sfida stimolante e una grande occasione di crescita professionale".

Il dott. Didier Tatsinkou Takoumbo, camerunense di origine, ha scelto di trasferirsi in Italia nel 2011, dove ha completato la laurea in Medicina a Torino e la specializzazione all’Università di Firenze. Dopo aver iniziato la sua attività al Parini nel dicembre 2024, racconta le ragioni che lo hanno portato a fare questa scelta: "Ho scelto di trasferirmi con la mia famiglia per tre motivi principali: la grande esperienza del dottor Millo, da cui ho molto da imparare, l’importanza del Parini come ospedale di riferimento regionale, e non ultimo il biculturalismo della Valle d’Aosta, che sento vicino per via del mio background francofono e italiano". Il dott. Tatsinkou Takoumbo si è trasferito in Valle d’Aosta con la moglie infermiera e i loro due bambini piccoli, che, come lui stesso racconta, "adorano questo posto".

, non solo per la qualità del lavoro ma anche per l’ambiente naturale e umano che offre.