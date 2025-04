Disegniamo l’arte 2025 “Segreti svelati”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 torna Disegniamo l’arte, l’appuntamento primaverile organizzato da Abbonamento Musei per avvicinare bambine e bambini ai musei e ai luoghi della cultura attraverso il disegno.

L’edizione del 2025 sarà dedicata al tema Segreti svelati, invitando i bambini a scoprire misteri e curiosità nascosti nei musei. Attraverso il disegno, potranno esplorare dettagli insoliti delle opere d’arte, enigmi celati nei dipinti, storie dimenticate e simboli misteriosi, immergendosi in un viaggio affascinante tra arte e segreti.

Il MegaMuseo aderisce all’iniziativa sabato 12 aprile alle 16,30 con Disegniamo l’arte - Mega Segreti, attività per bambini (6-11 anni).

Attraverso giochi di osservazione e indovinelli, i piccoli esploratori individueranno i segreti delle stele antropomorfe custodite nel museo: statue preistoriche che celano i segni della storia.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420 (da martedì a domenica 9-19).

Domenica 13 aprile alle ore 11 l’appuntamento sarà al MAR – Museo Archeologico Regionale con il laboratorio Disegniamo l’arte – A tavola con l’arte (bambini 5-11 anni).

I piccoli artisti intraprenderanno un viaggio nel tempo per scoprire come il cibo e la tavola imbandita siano stati rappresentati nelle opere d’arte, dagli antichi Romani fino alle epoche più recenti, con i contadini valdostani raffigurati nei dipinti di Italo Mus esposti in occasione della mostra Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 275902 (da martedì a domenica 9-19).

Sempre il 13 aprile alle 16,30 al Castello di Aymavilles sarà possibile partecipare all’attività per famiglie dal titolo Disegniamo l’arte – Il castello svelato, un’avventura che porterà i partecipanti alla scoperta dei misteri nascosti tra le mura del castello, stimolando la creatività e l’immaginazione.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 906040 (da martedì a domenica 9-19).

Grazie alla partnership con CARIOCA, tutti i partecipanti riceveranno il materiale necessario per dare vita alle loro visioni artistiche. Inoltre, avranno diritto a un buono sconto del 20% su tutto il catalogo Carioca.com, per continuare a esplorare il mondo dell’arte anche dopo l’evento.

Si invitano, infine, i partecipanti a postare i loro disegni sui canali social taggando @valledaostaheritage e, qualora prendano parte all’iniziativa del Castello di Aymavilles, anche @castelloaymavilles.

Per ulteriori info su tutti gli appuntamenti culturali del mese di aprile consultare il link: https://valledaostaheritage.com/events/aprile-2025/