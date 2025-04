Poste Italiane lancia il servizio ‘Atto Giudiziario Online’ anche in Valle d'Aosta

Poste Italiane ha avviato in Valle d’Aosta il nuovo servizio "Atto Giudiziario Online", pensato per semplificare e velocizzare la gestione dei documenti legali da parte di avvocati, aziende e pubbliche amministrazioni. Questo servizio, già adottato da numerosi clienti, consente di inviare atti giudiziari e documenti legali in tutta Italia, rispettando le normative vigenti in materia di notifica.

Accessibile 24 ore su 24, il servizio permette di spedire documenti direttamente dai sistemi gestionali, collegandosi ai sistemi di Poste Italiane o a quelli dei partner tecnologici certificati dall'azienda. Tra gli atti che possono essere inviati attraverso questa piattaforma ci sono le violazioni al Codice della Strada, le sanzioni, i tributi locali, le ingiunzioni di pagamento e gli atti civili e amministrativi, a norma della Legge 53/94.

"Atto Giudiziario Online" rappresenta una soluzione modulare e flessibile, studiata per facilitare le operazioni quotidiane degli operatori legali e delle amministrazioni. Il servizio consente infatti di ridurre i costi di stampa e velocizzare i tempi di invio della corrispondenza. L’invio avviene tramite un file PDF che, dopo l’elaborazione da parte di Poste Italiane, viene inviato con una ricevuta di accettazione e una marca temporale digitale che garantisce la validità legale del documento.

Inoltre, il cliente ha la possibilità di scegliere tra la ricezione dell'Avviso di Ricevimento in formato digitale tramite PEC, oppure di ottenere la restituzione del documento per posta, un’opzione che contribuisce ad accelerare il processo di restituzione degli atti e a ridurre gli errori.

Poste Italiane, inoltre, non dimentica l’aspetto della sostenibilità ambientale: tutta la documentazione è stampata su carta certificata FSC, che proviene da foreste gestite in modo responsabile, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglior riciclo dei materiali.

Con questa iniziativa, Poste Italiane continua il suo percorso di digitalizzazione, offrendo una soluzione moderna e praticabile che semplifica le attività burocratiche quotidiane e promuove la sostenibilità, confermandosi come punto di riferimento nel settore.