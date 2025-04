Centenario della nascita del Canonico Joseph Vaudan: un evento in sua memoria

Per l’occasione, verrà organizzato un evento commemorativo dal titolo "ÊTRE VAUDAN – Il racconto di un uomo di fede, sapere e lavoro", un momento di riflessione sul suo straordinario contributo all’identità culturale e sociale della regione.

L’incontro si terrà alle ore 10:00 presso la Sala Maria Ida Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta. L’evento offrirà l’opportunità di riscoprire la figura di Vaudan, il cui impegno come uomo di scienza, di fede e di relazioni ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama locale e oltre. La sua capacità di intrecciare sapere e spiritualità, unita alla sua profonda dedizione verso la comunità, continua ad essere fonte di ispirazione per molti.

Nel corso della commemorazione racconti e aneddoti, rievocheranno la figura del Canonico e il suo legame indissolubile con la Valle d’Aosta e con l’Institut Agricole Régional. Un’occasione per celebrare non solo l’uomo, ma anche l’eredità che ha lasciato in ogni ambito della vita religiosa, sociale, e culturale della regione sottolineandone il ruolo cruciale nell’evoluzione dell’agricoltura valdostana.

A conclusione dell'evento, i partecipanti saranno invitati a un brindisi in onore del Canonico Joseph Vaudan durante il quale l’Institut Agricole Régional presenterà una cuvée esclusiva, creata per celebrare il suo legame con la nostra terra.

Data dell'evento: 15 aprile 2025

Orario: 10:00

Luogo: Sala Maria Ida Viglino, Palazzo Regionale, Aosta