“Todzor pì Digourdì”: la nuova videoclip che celebra il cuore del teatro popolare valdostano

C’è una nuova voce che risuona tra le montagne della Valle d’Aosta, ed è quella de Le Digourdì di Charvensod, storica compagnia di teatro popolare, che ha appena pubblicato su YouTube il videoclip “Todzor pì Digourdì”, un inno gioioso e ironico alla vita di gruppo, alla scena teatrale e alla lingua francoprovenzale.

Lanciata domenica 15 giugno la videoclip è molto più di un semplice progetto musicale: è un atto di identità culturale, un’autocelebrazione consapevole e affettuosa della comunità teatrale che da anni anima il Printemps Théâtral e diffonde, con spirito leggero e profondo, il teatro in patois.

«È una dichiarazione d'intenti, uno stile di vita che si propone come inno della compagnia, una canzone manifesto», racconta Fabien Lucianaz, presidente de Le Digourdì e coautore del brano. «Nel ritornello risuona il nostro motto: voya de riye é de fée riye, voglia di ridere e di far ridere. Ma il video racconta anche la realtà concreta del nostro teatro: il backstage, le prove, l’energia collettiva che c’è dietro le quinte».

La canzone nasce come cover di “Sul più bello” di Alfa, mantenendone le sonorità fresche e pop, ma i testi sono stati completamente riscritti in francoprovenzale da Charlotte Linty, giovane talento della compagnia, insieme allo stesso Lucianaz. L’idea del progetto, infatti, è partita proprio da Charlotte, segno che il teatro popolare valdostano non è solo memoria, ma anche futuro.

Il brano è stato prodotto e mixato da Studio TdEproductionZ di Momo Riva, mentre le riprese del videoclip portano la firma di Fabio Réan, videomaker capace di cogliere con sensibilità l’atmosfera unica delle giornate teatrali vissute allo Splendor, lo scorso marzo, in occasione della 44ª edizione del Printemps Théâtral.

Nel video compaiono, oltre a Charlotte e Fabien, tutti i volti noti della compagnia: da Le Pégno Digourdì a Le Digourdì, passando per amici, collaboratori e simpatizzanti. Il risultato è un’opera corale che vibra di allegria, autenticità e amore per la scena.

Il videoclip è già visibile su YouTube, mentre la traccia sarà presto disponibile anche sulle piattaforme di streaming, per raggiungere un pubblico ancora più ampio e, magari, incuriosire anche chi non conosce il teatro popolare valdostano.

“Todzor pì Digourdì” non è solo un titolo: è un grido di appartenenza, un piccolo grande atto di resistenza culturale. In un’epoca in cui tutto tende all’omologazione, Le Digourdì continuano a portare avanti il valore della lingua madre, del dialetto che diventa scena, gioco, cultura viva. E lo fanno con il sorriso, cantando e facendo cantare la voglia di teatro, di comunità, di risate condivise.

« Todzor pì Digourdì » : le nouveau clip vidéo qui célèbre l’âme du théâtre populaire valdôtain

La troupe Le Digourdì de Charvensod lance sur YouTube une chanson-manifeste qui raconte l’esprit, les coulisses et la passion du théâtre en francoprovençal. Une déclaration d’amour à la langue, au rire et à la vie de troupe.

Une nouvelle voix s’élève entre les montagnes de la Vallée d’Aoste : celle du groupe théâtral Le Digourdì de Charvensod, qui vient de publier sur YouTube le clip « Todzor pì Digourdì », un hymne joyeux et plein d’ironie à la vie de troupe, à la scène et à la langue francoprovençale.

Diffusé le dimanche 15 juin, le clip est bien plus qu’un simple projet musical : c’est un acte d’affirmation culturelle, une célébration tendre et consciente de la communauté théâtrale qui anime depuis des années le Printemps Théâtral et fait vivre, avec légèreté et profondeur, le théâtre en patois.

« C’est une déclaration d’intention, un mode de vie, un hymne de la troupe », explique Fabien Lucianaz, président du groupe Le Digourdì et coauteur de la chanson. « Le refrain contient notre devise : voya de riye é de fée riye, l’envie de rire et de faire rire. Mais le clip raconte aussi la réalité concrète de notre théâtre : les coulisses, les répétitions, l’énergie collective qui se vit en dehors de la scène. »

La chanson est née comme reprise du morceau “Sul più bello” de Alfa, dont les sonorités pop ont été conservées, tandis que les paroles ont été entièrement réécrites en francoprovençal par Charlotte Linty, jeune talent de la troupe, avec Fabien Lucianaz. C’est d’ailleurs Charlotte qui a eu l’idée du projet, preuve que le théâtre populaire valdôtain est non seulement mémoire, mais aussi avenir.

La production musicale a été assurée par Studio TdEproductionZ de Momo Riva, tandis que la vidéo a été réalisée par Fabio Réan, vidéaste qui a su capter avec sensibilité l’ambiance unique des journées théâtrales vécues au Splendor, en mars dernier, lors de la 44e édition du Printemps Théâtral.

Dans le clip, aux côtés de Charlotte et Fabien, apparaissent tous les visages connus de la troupe : Le Pégno Digourdì, Le Digourdì, mais aussi des amis et des collaborateurs. Le résultat est une œuvre collective qui rayonne de joie, d’authenticité et d’amour pour la scène.

La vidéo est dès à présent disponible sur YouTube, et la chanson sera bientôt en ligne sur les autres plateformes de streaming, pour toucher un public encore plus large, et peut-être éveiller la curiosité de celles et ceux qui ne connaissent pas encore le théâtre populaire valdôtain.

« Todzor pì Digourdì » n’est pas qu’un titre : c’est un cri d’appartenance, un petit grand acte de résistance culturelle. À une époque où tout tend à l’uniformité, Le Digourdì continuent à faire vivre la langue maternelle, ce dialecte qui devient théâtre, jeu et culture vivante. Et ils le font avec le sourire, en chantant et en faisant chanter cette envie de théâtre, de communauté et de rires partagés.