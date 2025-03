Terremoto Myanmar, sostegno alla campagna di raccolta fondi di Croce Rossa Italiana, UNICEF e UNHCR

La campagna di raccolta fondi straordinaria con numero solidale 45525 lanciata congiuntamente da Croce Rossa Italiana, UNICEF e UNHCR per rispondere alla grave emergenza in corso in Myanmar, colpito da un terribile terremoto, che ha portato morte e distruzione. La situazione è drammatica, il numero delle vittime cresce ogni minuto.



La Croce Rossa Italiana, l’UNICEF e l’UNHCR, da tempo operative sul campo, hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite del sisma e garantire loro una rapida ed efficace assistenza umanitaria.



“È un terremoto devastante, un dramma per milioni di famiglie e bambini, in una situazione umanitaria già complessa. Grazie al sostegno della RAI, la campagna di raccolta fondi ci aiuterà a soccorrere, a supportare, ad aiutare le comunità colpite, fornendo aiuti umanitari, beni di prima necessità e sanitari”, hanno dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia e Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino.



I fondi raccolti con questa campagna verranno utilizzati per gli aiuti di primo soccorso e per garantire alle famiglie e ai bambini del Myanmar acqua potabile, protezione, rifugi, alimenti, cure mediche, kit sanitari e per l’igiene personale.



Per aiutare migliaia di persone vulnerabili colpite dal terremoto in Myanmar è possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa:

2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Fastweb e Tiscali;

5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali;

5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.