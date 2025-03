Un Saint Amoureux de la Vallée d'Aoste: al via gli eventi valdostani in ricordo di san Giovanni Paolo II

Prenderanno il via venerdì 28 marzo, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo di Introd gli eventi valdostani in ricordo di san Giovanni Paolo II in occasione del ventesimo anniversario della sua morte. La prima data del programma intitolato “Un Saint Amoureux de la Vallée d'Aoste - Ioannes Paulus PP. II (1978-2005)”, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, dal Consiglio Valle, dalla Diocesi di Aosta e dal Comune di Introd, prevede infatti la cerimonia di benedizione e deposizione di una reliquia del Santo. Sarà presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio che successivamente riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Introd che ha ospitato i soggiorni di Giovanni Paolo II e del suo successore Benedetto XVI.

A seguire sarà inaugurata la mostra del fotografo Grzegorz Galazka "Mater Vallis, itinéraire méditatif", curata dalla giornalista Alessandra Ferraro, che sarà allestita nel Castello di Introd.

Monsignor Alberto Maria Careggio

Vescovo emerito di Ventimiglia San Remo, Monsignor Alberto Maria Careggio è stato ordinato sacerdote il 26 luglio del 1966, dopo gli studi in seminario ad Aosta.

Dal 1973, per nove anni, è stato parroco di Challand-Saint-Victor e dal 1982 canonico della Collegiata dei Santi Pietro e Orso. Sei anni dopo la nomina a cancelliere vescovile.

Dal 1989 al 1995 si è occupato dell’organizzazione delle vacanze estive di papa Giovanni Paolo II in Valle d’Aosta.

Presidente dell’Académie Saint-Anselme d’Aoste, dal 1988 al 2003, conserva ancora oggi il titolo di presidente onorario.

Il 24 settembre 1995 viene eletto vescovo di Chiavari, ricevendo l’ordinazione episcopale dal metropolita di Genova, il cardinale Dionigi Tettamanzi. Il 20 marzo 2004 viene trasferito alla diocesi di Ventimiglia-San Remo, nella quale rimane fino al 25 gennaio 2014, quando si ritira per raggiunti limiti d’età.

E’ autore, tra i numerosi libri, del volume “Giovanni Paolo II. L’uomo delle alte vette”.

Nel febbraio del 2025 è stato nominato Chevaliers de l’Autonomie

Queste le motivazioni del conferimento a Monsignor Alberto Maria Careggio della cittadinanza del Comune di Introd:

“La comunità di Introd desidera esprimere la propria perenne riconoscenza e gratitudine a S.E.R. Monsignore Alberto Maria Careggio per aver, da sacerdote diocesano prima e unito al Papa nella Chiesa docente poi, sempre legato la figura del Santo Padre Giovanni Paolo II alla nostra umile terra e, dopo trentasei anni dal primo soggiorno del Pontefice, aver donato a questa comunità una preziosa reliquia ex sanguinis del Santo”.

La reliquia di san Giovanni Paolo II

Monsignor Alberto Maria Careggio ha donato alla comunità di Introd in questo anno, nel quale ricorre il Suo trentesimo anniversario di episcopato, una preziosa reliquia ad perpetuam rei memoriam di Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo. La reliquia ex sanguinis, incastonata in un reliquiario lapideo sormontato dalla replica della croce pastorale con la quale Giovanni Paolo II ha attraversato tutti i continenti, sarà custodita nella cappella ricavata - durante i lavori di adeguamento liturgico della chiesa parrocchiale di Introd dello scorso anno - sul lato meridionale del presbiterio.

La mostra fotografica di Grzegorz Galazka

Mater Vallis, itinéraire méditatif

La montagna con le sue straordinarie bellezze naturali ha sempre affascinato san Giovanni Paolo II. La Valle d’Aosta è entrata nel suo cuore. Un Santo, il Papa montanaro, attratto dalla maestosità delle vette alpine, dai silenzi dei luoghi, dal fascino della natura in tutte le sue espressioni. Mater Vallis, itinéraire méditatif vuole accompagnare il visitatore in un itinerario di grande impatto visivo attraverso gli scatti del fotografo polacco Grzegorz Galazka. Un percorso che tocca i luoghi simbolo del paese di Introd, dal castello e il suo parco alla cappella nella chiesa parrocchiale, con la preziosa reliquia di san Giovanni Paolo II.

Scatti fotografici che raccontano il forte legame con il tanto amato villaggio di Les Combes d’Introd e con tutta la Valle d’Aosta, a partire dal 1986, anno della visita pastorale alla città e diocesi di Aosta.

Alla scoperta degli itinerari del Papa

Numerose saranno le iniziative organizzate durante la primavera alla scoperta del territorio di Introd, sulle orme di San Giovanni Paolo II.

APERTURE STRAORDINARIE

Peregrinantes in spem

PLAN D’INTROD

Mostra fotografica Mater Vallis, itinéraire méditatif nel parco del Castello di Introd

Tutti i giorni dalle 10 alle 17

Castello di Introd

Aperto: 29-30 marzo; 5-6-12-13-19-20 21-25-26-27 aprile; 1-2-3-4 maggio

dalle 10 alle 17

Prenotazione consigliata: info@grand-paradis.it

Cappella San Giovanni Paolo II

Tutti i giorni dalle 10 alle 17

LES COMBES

Museo e santuario San Giovanni Paolo II

Aperto: 5-12-25-26-27 aprile e 3 maggio dalle 10 alle 17

Prenotazione consigliata: parrocchia.introd@oratoriograndparadis.com

Villa pontificia

Aperta: 5-12-25-26 aprile e 3 maggio, alle 11 e alle 16

Prenotazione obbligatoria: info@salesianipiemonte.it

ALLA SCOPERTA DI INTROD

Cælum in terra

Sabato 5 aprile

Le Bourg: alle 14 e alle 16

Prenotazione obbligatoria: 329 5444625

Sabato 12 aprile

Sentiero San Giovanni Paolo II da Les Combes (1.302 m) a la ‹Creux du Bouque› (1.712 m): ore 9.30

Accompagnati da guida escursionistica prenotazione obbligatoria: info@guide-trek-alps.com

Domenica 4 maggio

Les Combes: alle 14 e alle 16

Prenotazione obbligatoria: 329 5444625

Gli altri appuntamenti in calendario

Venerdì 4 aprile, alle ore 18, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta, si terrà la conferenza "Totus Tuus". Durante l’incontro, saranno presenti per i saluti istituzionali Renzo Testolin, Presidente della Regione, Alberto Bertin, Presidente del Consiglio regionale e Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta. Dopo un video messaggio di Mons. Stanislao Dziwisz, Arcivescovo emerito di Cracovia e già Segretario particolare del Santo Padre, interverranno Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vice Cancelliere per le comunicazioni della Pontificia Accademia delle Scienze, Mons. Alberto-Maria Careggio, già responsabile dei soggiorni estivi del Santo Padre, Domenico Giani, già Capo della Gendarmeria vaticana e Giovanna Chirri, giornalista vaticanista. Modererà l'evento Alessandra Ferraro, giornalista e direttore di Rai Isoradio. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/RegVdA.

Martedì 8 aprile, alle ore 18, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Aosta si celebrerà un Solenne pontificale in memoria di san Giovanni Paolo II, presieduto dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana.

Sabato 3 maggio, dalle ore 9 alle 18, il Castello di Introd ospiterà un annullo filatelico.

Alle ore 11, presso il Santuario san Giovanni Paolo II di Les Combes, sarà celebrata la messa di chiusura, presieduta da Mons. Franco Lovignana.