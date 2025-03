Gli studenti del CRIA “Apprendisti Ciceroni” per il FAI

Quest’anno 25 studenti del CRIA (Centro Regionale per l’Istruzione degli Adulti), che è da poco diventato Istituzione Scolastica autonoma, si sono cimentati come “Apprendisti Ciceroni” durante le Giornate FAI di Primavera che si sono svolte sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

Sono tutti ragazzi stranieri dei corsi di primo livello e di alfabetizzazione B1 che, grazie all’opportunità concessa dalla Delegazione FAI di Aosta, hanno potuto vivere un’esperienza unica e dall’alto valore formativo.

Spiega la professoressa Alessandra Biagi che ha formato e coordinato i ragazzi: “I nostri studenti hanno aderito all’iniziativa con grande entusiasmo, manifestando interesse e curiosità. La partecipazione alle due giornate ha rappresentato per ognuno di loro un importante momento di integrazione e conoscenza del territorio che li ha accolti, oltre a costituire un’occasione per potenziare l’apprendimento della lingua italiana attraverso uno stimolante compito di realtà”.

In particolare, gli Apprendisti Ciceroni del CRIA per due giorni si sono trasformati in vere e proprie guide turistiche, accogliendo i visitatori e affiancando i volontari del FAI sia durante l’apertura esclusiva di Palazzo Ansermin ad Aosta, sia durante le visite guidate del borgo di Donnas.

Brigitte e Livia, studentesse dei corsi di primo livello, hanno commentato: "L'esperienza è stata molto interessante. Abbiamo potuto conoscere meglio il territorio in cui viviamo e abbiamo avuto la possibilità di interagire con molte persone che erano incuriosite dalla nostra presenza. Ringraziamo la Delegazione FAI di Aosta che ci ha dato l'opportunità di partecipare alle due giornate".

Per Anna Poletti, Dirigente del CRIA: “Questa esperienza costituisce un esempio di quanto sia importante fare rete con il territorio. La collaborazione con il FAI è stata l’occasione per dimostrare l’importanza della collaborazione tra diverse realtà che a vario livello si occupano di diffondere la cultura, valorizzando il patrimonio e le risorse locali. ”

Infine, Alessandra Fulginiti, Capo Delegazione FAI di Aosta, ha dichiarato: “Le recenti Giornate FAI di Primavera, tenutesi il 22 e 23 marzo 2025, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti locali per promuovere la conoscenza e la tutela del nostro patrimonio culturale e naturale. Grazie al supporto del CRIA di Aosta e all’impegno dei volontari, abbiamo organizzato visite guidate ad Aosta, con aperture straordinarie alla Porta Praetoria e a Casa Ansermin, oltre che nel borgo di Donnas, lungo la strada romana delle Gallie. Queste iniziative hanno permesso a numerosi visitatori di riscoprire luoghi simbolo della nostra storia, valorizzando il legame tra passato e presente. Questa sinergia è l’occasione per ribadire che tutti possiamo essere ambasciatori della bellezza e della storia del nostro patrimonio.”