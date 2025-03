Giovani cittadini in azione: la classe V B della scuola primaria San Francesco al Consiglio Valle

l pomeriggio di lunedì 24 marzo 2025 ha visto la classe V B della scuola primaria San Francesco di Aosta intraprendere un'affascinante visita al Consiglio Valle, nell'ambito del progetto "Portes Ouvertes". Accompagnati dagli insegnanti Luigi Maria Borselio, Arline Menghi e dall'educatrice Andrea Cerri, gli alunni hanno avuto l'opportunità di esplorare in modo diretto le dinamiche del funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

Durante la visita, i ragazzi hanno ascoltato con grande interesse una presentazione che ha illustrato la storia del Consiglio Valle, spiegando in modo semplice ma esaustivo il ruolo e il funzionamento di questa importante istituzione. Un aspetto che ha coinvolto particolarmente gli studenti è stato l'esercizio di immedesimazione nei panni dei Consiglieri regionali, un'attività che ha dato loro la possibilità di comprendere appieno la responsabilità che comporta prendere decisioni per il bene comune.

Il tema centrale della visita è stato la tutela degli animali, un argomento che ha suscitato grande entusiasmo tra i giovani partecipanti. Grazie al lavoro preparatorio svolto in classe, gli alunni sono giunti in Aula già pronti a presentare proposte concrete per contrastare il maltrattamento degli animali, idee che hanno stimolato un vivace e costruttivo dibattito. Le loro proposte sono state accolte con grande favore, tanto da essere approvate all'unanimità.

Questo tipo di attività non solo offre agli studenti una visione pratica delle istituzioni democratiche, ma stimola anche una riflessione profonda su temi di grande rilevanza sociale, come il rispetto per gli animali e la responsabilità civica. Un'esperienza che si è rivelata particolarmente educativa, contribuendo a formare cittadini consapevoli e attenti alle questioni del nostro tempo.