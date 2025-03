Court-Marché di solidarietà: Un sorriso per Missione Sorriso VdA Clown Dottori

Il 22 marzo 2025, una serata speciale ha avuto luogo a Courmayeur, presso il bar Le Dahu, a sostegno dell’associazione Missione Sorriso VdA Clown Dottori. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione della talentuosa artista BritArtist Johanne Shipp, ha riscosso un grande successo, raccogliendo un totale di 245 euro, che saranno utilizzati per sostenere l’attività di volontariato dei clown dottori in Valle d'Aosta. Durante l'evento, Johanne ha dipinto delle cartoline, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’associazione, dando così una mano concreta a chi, ogni giorno, si impegna a portare un sorriso nei reparti ospedalieri della nostra regione.

"È la seconda volta che siamo individuati come organizzazione di volontariato per un evento benefico a nostro favore" – ha commentato Stefania Perego, presidente onoraria di Missione Sorriso. "Johanne è una persona stupenda, e la sua passione, unita alla sua capacità artistica, si traduce in gesti di vicinanza che ci toccano profondamente. Non possiamo che rinnovare il nostro sincero ringraziamento a lei, ai titolari del bar Le Dahu, che ci hanno ospitati con grande generosità, e a tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, dimostrando fiducia nel nostro operato."

Il ricavato, che ammonta a 245 euro, verrà destinato all’acquisto di gadget che saranno distribuiti come ricordo del passaggio dei clown dottori nei reparti ospedalieri. Questi piccoli doni sono simboli di speranza, di allegria e di affetto, e sono destinati a portare un sorriso sui volti dei bambini e dei pazienti che vivono momenti di difficoltà e solitudine. Un gesto che va ben oltre la semplice donazione economica: è un segno tangibile di vicinanza e sostegno a chi affronta la malattia e il ricovero in ospedale.

Missione Sorriso VdA Clown Dottori si dedica da anni a rendere l’esperienza ospedaliera più umana, alleggerendo il peso delle lunghe e spesso dolorose giornate in ospedale grazie all’allegria e alla simpatia dei suoi clown dottori. Ogni anno, grazie a eventi come questo, l’associazione riesce a raccogliere fondi indispensabili per continuare la sua missione di portare sorrisi e speranza nei luoghi dove più se ne ha bisogno.

Questo evento è la testimonianza di come la comunità valdostana risponda sempre con grande generosità a chi si impegna per il bene comune. La solidarietà che ha animato questa serata a Courmayeur è la dimostrazione che, anche nei momenti difficili, ci si può unire per fare la differenza. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno partecipato, a chi ha acquistato le cartoline, e a tutti coloro che, con il loro piccolo contributo, permettono a Missione Sorriso di continuare a svolgere la sua preziosa attività di volontariato.

Missione Sorriso VdA Clown Dottori non è solo un’associazione, ma un movimento che si nutre dell’amore e della solidarietà di tutti, che ogni giorno si mette al servizio della comunità, portando un sorriso là dove più è necessario. Con iniziative come questa, la speranza è che sempre più persone si uniscano alla causa, contribuendo a rendere il mondo un posto più luminoso, un sorriso alla volta.