Un nuovo contratto per la Miniera d’Oro Chamousira di Brusson: un futuro ricco di storia e cultura mineraria

Mine-experience è entusiasta di annunciare l’avvio di un nuovo contratto quinquennale per la gestione della Miniera d’Oro Chamousira di Brusson, un sito storico che riveste un valore straordinario per la Valle d'Aosta. Questo nuovo accordo rappresenta una tappa fondamentale nella valorizzazione del patrimonio minerario locale, segnando un impegno continuo per lo sviluppo e la promozione di un territorio che ha visto nella sua storia l'attività estrattiva come uno degli aspetti più significativi della sua economia e cultura.

Il progetto è guidato dai gestori Fabio Marguerettaz e Davide D’Acunto, affiancati dalla responsabile delle visite guidate, Nerinka Quadrelli. Il team, che da anni si dedica alla tutela e promozione dei siti storici della regione, ha concentrato i suoi sforzi sulla valorizzazione della ricchezza mineraria della Valle d'Aosta, trasformando la Miniera d’Oro Chamousira in una delle mete principali per chi desidera scoprire la storia e la tradizione mineraria locale.

In parallelo con l'avvio del nuovo contratto, Mine-experience ha intrapreso un'importante iniziativa di formazione, con l’obiettivo di preparare un gruppo di nuove guide minerarie altamente qualificate. Il corso, pensato per arricchire il patrimonio di conoscenze degli operatori, ha incluso moduli sulla storia della miniera, la geologia del territorio, la sicurezza negli ambienti sotterranei e competenze specifiche di public speaking. Le nuove guide sono state preparate non solo a trasmettere la storia del sito, ma anche a garantire un’esperienza sicura e coinvolgente per tutti i visitatori.

"Investire nella formazione delle nostre guide è essenziale per offrire ai turisti un’esperienza unica e autentica," spiegano Fabio Marguerettaz e Davide D’Acunto. "Vogliamo che ogni visita alla Miniera d’Oro Chamousira sia un viaggio che unisca conoscenza, sicurezza ed emozione, facendo immergere i visitatori in una realtà che racconta secoli di storia mineraria."

La Miniera d’Oro Chamousira non è solo un sito di grande importanza storica, ma anche un luogo in cui storia, natura e cultura si intrecciano, creando un’esperienza unica per chi la visita. Con il rinnovato team di guide e la continua valorizzazione del sito, Mine-experience punta a consolidare la miniera come una delle principali destinazioni per il turismo culturale della Valle d'Aosta.

Ogni visita alla miniera offrirà l’opportunità di scoprire come l’attività estrattiva abbia modellato il territorio e le vite delle persone che hanno lavorato nei sotterranei della miniera. Le guide esperte accompagneranno i visitatori lungo il percorso, raccontando aneddoti, storie di fatica e di successo, e illustrando le tecniche minerarie utilizzate nel corso dei secoli.

Con il nuovo contratto quinquennale, la Miniera d’Oro Chamousira si prepara a essere sempre più un punto di riferimento per chi desidera esplorare la storia e la tradizione della Valle d'Aosta, offrendo un’immersione totale nel mondo minerario. L’obiettivo è quello di far vivere ai turisti un’esperienza che non solo arricchisca la loro conoscenza del passato, ma che li faccia sentire parte di una tradizione che continua a vivere nel cuore della regione.