L’azienda USL della Valle d’Aosta ricorda agli utenti che il 31 marzo scadono le esenzioni da reddito che consentono al cittadino di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket sanitari. Si tratta delle esenzioni con codice E01, E03, E04.

Da quest’anno i cittadini possono contare su un’importante novità: su FSE è stata attivata una nuova funzionalità che consente di richiedere le autocertificazioni per età e reddito direttamente online dal portale HealthVdA.

Questo nuovo servizio digitale permette la gestione in autonomia della procedura evitando, in concomitanza con la imminente scadenza delle esenzioni per ticket, le code agli sportelli, in particolare per le persone anziane e fragili.

Tramite questa funzione è possibile:

inserire nuove autocertificazioni per età e reddito (E01, E02, E03, E04)

visualizzare le esenzioni per età e reddito attive

stampare il tesserino sanitario contenente l’elenco delle esenzioni attive e storiche

chiudere le autocertificazioni per età e reddito.

Il servizio di rinnovo dell’esenzione da reddito tramite portale Tessera Sanitaria rimane attivo e possibile solo fino al 6 maggio 2025.

Resta sempre possibile chiedere informazioni e/o presentare richieste di eventuale rinnovo di queste esenzioni, a partire dal 1 aprile, presso:

Distretto 1 Morgex: poliambulatoriomorgex@ausl.vda.it

Distretto 1 Saint Pierre: consultoriosaintpierre@ausl.vda.it

Distretto 1 Aosta: sceltarevocadistretto2@ausl.vda.it

Distretto 2 Chatillon: uapchatillon@ausl.vda.it

Distretto 2 Donnas: uapdonnas@ausl.vda.it

L’accesso agli sportelli di scelta e revoca è libero per quanto riguarda gli sportelli del Distretto 2: Châtillon - Verrès-Donnas.

Per il Distretto 1: Morgex – Saint Pierre - Aosta occorre la prenotazione obbligatoria, da effettuare:

• tramite CUP telefonico al numero 0165 548387, dalle ore 08:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;

• presso gli sportelli CUP di V.le Ginevra e del Beauregard, dalle ore 07:40 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì;

• presso lo sportello CUP del Poliambulatorio di Morgex (Viale del Convento, 5) dalle ore 08:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì;

• presso lo sportello CUP del consultorio di Saint-Pierre dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00.

La richiesta delle esenzioni potrà essere presentata compilando la modulistica reperibile presso gli sportelli dedicati o sul sito aziendale.