Giovani in Aula: Le classi di Antey-Saint-André vivono la democrazia con il Progetto Portes Ouvertes

Oggi, venerdì 21 marzo 2025, le classi IV e V della scuola primaria di Antey-Saint-André, accompagnate dalle insegnanti Orietta Chiara Burigana e Veronica Dalbard, hanno avuto l'opportunità di visitare il Consiglio Valle nell'ambito del progetto Portes Ouvertes, che offre ai giovani studenti l'occasione di avvicinarsi al funzionamento delle istituzioni locali. I bambini hanno avuto modo di approfondire la storia dell'Assemblea legislativa e di comprendere come si svolgono i lavori dei Consiglieri regionali.

L'incontro è stato strutturato in modo interattivo, permettendo agli alunni di partecipare attivamente a una simulazione dei lavori legislativi. In questa esperienza, i bambini hanno assunto i ruoli di Consiglieri regionali e hanno discusso un progetto di legge fittizio intitolato "Grembiuli a scuola?". Il dibattito si è acceso rapidamente, con opinioni contrastanti tra i partecipanti. Mentre alcuni ritenevano il grembiule un elemento utile per garantire l'uguaglianza tra gli studenti, altri lo consideravano superato, poco pratico e costoso, in quanto necessitava di essere sostituito ogni anno.

Il confronto è stato serrato, ma alla fine la proposta che prevedeva l'abolizione del grembiule ha prevalso, con un voto finale che ha visto nove favorevoli e otto contrari. Questo momento ha rappresentato per gli studenti un'importante lezione sulla democrazia, il confronto di idee e l'importanza di prendere decisioni collettive. Al termine della visita, gli alunni hanno espresso grande soddisfazione per l'esperienza e per aver potuto vivere in prima persona un'esperienza così significativa all'interno delle istituzioni regionali.