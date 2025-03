Aosta: Il 22 marzo prelievo gratuito dalle Case dell’Acqua di Aosta in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”

Il 22 marzo, in occasione della "Giornata mondiale dell’acqua", istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, i cittadini di Aosta avranno l’opportunità di prelevare gratuitamente acqua naturale e frizzante dalle tre “Case dell’Acqua” presenti sul territorio comunale. L’iniziativa si inserisce nel contesto di sensibilizzazione globale sull’importanza dell’acqua come risorsa preziosa e sull’esigenza di tutelarla in ogni sua forma.

Le tre strutture, situate in corso Battaglione Aosta (piazzale Ducler), via Clavalité (parcheggio pubblico in prossimità della caserma della Guardia di Finanza) e viale della Pace, sono gestite dalla società Quendoz e offrono acqua refrigerata direttamente dall’acquedotto comunale. L’acqua potrà essere prelevata sia con tessere ricaricabili che con monete, al costo di 0,10 euro al litro. Le tessere, acquistabili nelle Isole ecologiche comunali di via Caduti del Lavoro e di località Montfleury, hanno un prezzo di 5 euro e sono già precaricate con 5 litri d’acqua.

Dal 2014, anno di apertura della prima "Casa dell’Acqua" in via Clavalité, le strutture di Aosta hanno erogato complessivamente circa 3,5 milioni di litri d’acqua, con un risparmio significativo in termini di bottiglie di plastica. Infatti, nel 2024, le tre strutture hanno erogato circa 315 mila litri, di cui più di 162 mila solo dalla "Casa dell’Acqua" di corso Battaglione Aosta, che si conferma la più utilizzata. Questo ha comportato un risparmio presunto di oltre 210 mila bottiglie di plastica da 1,5 litri, contribuendo a ridurre i rifiuti e a favorire l’ambiente.

L’iniziativa non solo offre un servizio comodo ed economico per i cittadini, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente, grazie alla riduzione dell’utilizzo di contenitori monouso. L’iniziativa rientra nell’impegno del Comune di Aosta per una gestione più sostenibile delle risorse e per incentivare comportamenti virtuosi a favore dell’ambiente.

Per maggiori informazioni sulla gestione delle “Case dell’Acqua”, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della società Quendoz all’indirizzo https://www.quendoz.it/case-dellacqua/.