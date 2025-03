Forte di Bard, Enzo Bianchi presenta il libro Fraternità

Enzo Bianchi torna al Forte di Bard per la rassegna Incontri, per presentare il suo nuovo libro edito da Einaudi, Fraternità. Nella celebre triade di valori coniata dalla Rivoluzione francese – libertà, uguaglianza, fraternità – il terzo elemento è forse il più trascurato. Eppure proprio la fraternità è necessaria per dare fondamento all’affermazione dei primi due. Enzo Bianchi, con la sua abituale profondità umana e intelligenza spirituale, dedica alla fraternità questo suo nuovo lavoro. "In questo libro, Enzo Bianchi, con la sua abituale profondità umana e intelligenza spirituale, mostra che la fraternità è la vocazione dell'umanità" scrive nella prefazione Papa Francesco.

La conferenza, moderata dal libraio Davide Gamba, si terrà sabato 12 aprile 2025, alle ore 17.00 al Forte di Bard. l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il form sul portale EventBrite raggiungibile dal sito fortedibard.it.

Enzo Bianchi (1943) è un monaco cristiano, biblista e saggista. Ha fondato la Comunità Monastica di Bose di cui è stato priore fino al 2017. E' autore di moltissimi libri, tradotti in molte lingue, sulla spiritualità cristiana e sul dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo. Collabora con La Stampa e La Repubblica, oltre che con numerosi periodici francesi. Attualmente vive ad Albiano, vicino ad Ivrea, dove ha da poco fondato la fraternità monastica Casa della Madia. "Fraternità" (Einaudi) è il suo ultimo libro.

L’evento è organizzato in collaborazione con Libreria Mondadori, Ivrea.