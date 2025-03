In massa votiamo Nus

C'è un piccolo angolo incantevole nel cuore della Valle d'Aosta che merita tutta la nostra attenzione e, soprattutto, il nostro voto: stiamo parlando di Nus, il borgo che ha recentemente conquistato il palcoscenico della trasmissione "Borgo dei Borghi" su Rai 3, nella puntata andata in onda domenica 29 dicembre 2024. E ora, è arrivato il momento di far sentire la nostra voce, perché Nus ha davvero bisogno di noi!

Durante la trasmissione, che fa parte del programma settimanale Kilimangiaro, il Comune di Nus ha brillato sotto i riflettori, mostrando al pubblico la sua bellezza, le tradizioni e la sua inconfondibile atmosfera montana. E se il fascino di un borgo valdostano così speciale vi ha fatto venire voglia di scoprire di più, ora è il momento di passare all'azione!

Dal 23 marzo al 6 aprile 2025, infatti, ci sarà una vera e propria corsa al voto online per determinare quale dei 20 borghi italiani (uno per ciascuna regione) meriterà il titolo di Borgo dei Borghi 2025. E noi, ovviamente, vogliamo che Nus trionfi! Quindi, che aspettate? Diamo il nostro contributo per aiutare il nostro amato Comune a conquistare il titolo tanto ambito.

Ecco cosa dovete fare: per votare, bisogna iscriversi gratuitamente a RAIPLAY. Una procedura semplice ma fondamentale per partecipare alla votazione, che aprirà il 23 marzo e si chiuderà il 6 aprile 2025 alle 23:59. Non è solo una questione di sostegno; è una questione di essere parte di qualcosa di più grande, di contribuire alla promozione del nostro territorio, con la consapevolezza che il voto di ognuno di noi conta.

Per chi non fosse ancora registrato su RAIPLAY, niente paura! È sufficiente creare un account, scegliendo un username, una password e fornendo il proprio indirizzo email. Vi consigliamo di farlo il prima possibile, per evitare problemi all'ultimo minuto, visto che si prevede un notevole afflusso di voti nelle ultime giornate. Non vorremmo mica perdere un'opportunità così, vero?

E mentre ci prepariamo a schiacciare il tasto "Vota", pensiamo a quanto è speciale Nus: un borgo che sa come accogliere chiunque, un angolo di paradiso dove la natura, la storia e la cultura valdostana si fondono in perfetta armonia. Chi non ama camminare per le sue strade acciottolate, respirare l'aria fresca dei suoi sentieri, ammirare le sue chiese, e sentirsi parte di una comunità che sa come mantenere vive le tradizioni?

Quindi, non lasciamo che Nus sia solo un nome che suona bene; facciamolo diventare il simbolo della nostra unione, della nostra passione e del nostro amore per la Valle d'Aosta. Votiamo Nus, votiamo per il nostro borgo. Facciamo in modo che il mondo intero scopra, grazie alla nostra partecipazione, la bellezza e il fascino di questo piccolo, grande comune.