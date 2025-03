V Commission: avis favorable sur le projet de loi pour la valorisation de l'identité culturelle valdôtaine

Le texte, dont le rapporteur est le Conseiller Albert Chatrian (UV), se compose de cinq articles définissant des mesures pour la valorisation du patrimoine culturel et linguistique valdôtain représenté par le francoprovençal et réglemente l'octroi d'aides destinées à la diffusion de cette langue.

Le Président de la Commission, Andrea Padovani (FP-PD), a exprimé sa «satisfaction pour l’approbation à l'unanimité de ce projet de loi, qui a également reçu le soutien des associations entendues lors des auditions et, lundi prochain la deuxième Commission se réunira pour donner l’avis de compatibilité financière. Le francoprovençal représente une expression significative de l’identité et du patrimoine culturel immatériel de notre communauté, qui doit être sauvegardé et promu. À cet égard, les associations jouent un rôle central et doivent être soutenues de manière appropriée dans la poursuite de leurs objectifs.»