Hora Nona e Luci Millenarie aprono le celebrazioni dei 2050 anni di Augusta Prætoria

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Valle d’Aosta e l’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta informano che venerdì 21 marzo 2025, il giorno dell’equinozio di primavera, prenderanno il via le celebrazioni di Aostae2025.

Il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta, Samuele Tedesco, e l'Assessore ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, apriranno l’evento inaugurale che si articolerà in due momenti.

Alle ore 18.00, al Teatro Cinema Giacosa, si terrà lo spettacolo HORA NONA, concerto di circa venti minuti appositamente composto dal maestro Giovanni Di Giandomenico del Conservatorio per la città di Aosta, suonato da quattro diverse compagini musicali che rappresenteranno i quattro elementi, acqua, ferro, pietra e legno, dando vita a un gioco sonoro che riflette la coesione tra le differenze e il potere evocativo della terra.

L'orchestra d'archi, simbolo del legno, si esibirà al Teatro Cinema Giacosa, i percussionisti utilizzeranno tamburi d'acqua nella centrale idroelettrica, mentre nel MegaMuseo si esploreranno i suoni delle pietre. Infine, le Acciaierie Cogne diventeranno un palcoscenico per una performance che utilizzerà materiale ferroso di scarto.

Ogni location sarà parte di un'esperienza polifonica e poliritmica, sincronizzata tramite un collegamento streaming che verrà trasmesso su maxischermi al Teatro Cinema Giacosa.

Si precisa che l’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare il proprio posto inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.aosta.it.

A seguire, dalle ore 19.30 alle ore 23.00, l’elegante facciata neoclassica del Municipio di Piazza Chanoux, ad Aosta, diventerà protagonista di LUCI MILLENARIE, un coinvolgente racconto per immagini della storia cittadina, accompagnato da una colonna sonora appositamente ideata, per ricordare i 2050 anni trascorsi e immaginare quelli che verranno. Lo spettacolo di luci e suoni della durata di 5 minuti sarà riproposto in loop per l’intera serata.