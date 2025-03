Tommaso Vestena remporte la bourse d'études francophone

Instituée par le Conseil de la Vallée en collaboration avec la Fondazione Intercultura, cette bourse a été remise aujourd’hui, mardi 18 mars, par le Président Alberto Bertin, les Vice-Présidents Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, les Conseillers secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort, ainsi que par le responsable du Centre local d'Aoste de Fondazione Intercultura, Luca Bartaloni. La cérémonie a également compté la présence de Antonino Trovato, lauréat de la bourse en 2023.

D’un montant de 6.000 euros, cette subvention permettra à Tommaso de passer une année au Canada francophone, où il sera accueilli par une famille et suivra la quatrième année du lycée au cours de l’année scolaire 2025-2026. En plus de son parcours académique, il participera à diverses activités extrascolaires et bénéficiera d’un accompagnement permanent assuré par les correspondants locaux d'Intercultura: une expérience qui lui permettra non seulement d’élargir ses horizons, mais aussi d’acquérir des compétences essentielles pour son avenir.

«Cette bourse d’études représente une opportunité précieuse pour nos jeunes de s’immerger dans une autre culture et d’approfondir leur maîtrise du français, une langue qui fait partie de notre identité valdôtaine - souligne le Président du Conseil, Alberto Bertin -. Nous sommes fiers de soutenir ces parcours d’excellence et de voir nos jeunes ambassadeurs de la Vallée d’Aoste enrichir leur bagage culturel et humain à travers cette expérience unique.»

Tommaso Vestena est un garçon dynamique, qui concilie ses études avec la pratique du rugby. Il a déjà vécu une expérience à l’étranger d’un mois: «Je suis très heureux et honoré d’avoir été sélectionné pour cette bourse d’études - dit-il -. Mon premier séjour d’un mois en France m’a donné l’envie de vivre une expérience encore plus longue. Une année au Canada me permettra de renforcer mes compétences linguistiques et d’enrichir mon bagage culturel et social. A l'idée que l'année prochaine je serai outre-mer, immergé dans une nouvelle vie et une famille totalement différente, je ressens à la fois une certaine appréhension et une grande excitation.»

Antonino Trovato, revenu de l'année passée en France, aujourd'hui collabore activement avec Fondazione Intercultura: «J’ai vécu une année formidable en France, une expérience qui a changé ma façon de voir le monde. J’ai rencontré des personnes extraordinaires et perfectionné mon français au quotidien. Étudier à l’étranger m’a apporté une ouverture d’esprit et une autonomie qui me seront utiles toute ma vie. Je ne peux qu’encourager Tommaso à profiter de chaque instant de cette aventure et à s’immerger pleinement dans cette belle opportunité.»