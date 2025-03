Dalla Giunta Testolin un Piano strategico per la tutela delle acque fino al 2030

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un'importante delibera che segna un passo cruciale nella gestione delle risorse idriche della regione. Si tratta delle linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA), uno strumento fondamentale per garantire la qualità e la disponibilità dell’acqua, risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e crescita della popolazione.

L’approvazione del piano arriva a seguito di un lungo iter che ha visto la partecipazione di esperti, enti locali e cittadini, con l’obiettivo di rispondere alle sfide legate alla gestione sostenibile delle acque. Le linee guida appena approvate sono un aggiornamento del PTA, che, come previsto dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE dell'Unione Europea, mira a raggiungere un buono stato ecologico delle acque superficiali e sotterranee. Questo approccio, che si basa sulla gestione a livello di bacino idrografico, implica una pianificazione a lungo termine, fondamentale per tutelare la risorsa idrica nel medio e lungo periodo.

L’assessore regionale all’Ambiente, Davide Sapinet (nella foto), ha sottolineato che il processo di aggiornamento del PTA è stato più lungo del previsto, a causa delle sfide imposte dall’evoluzione del quadro normativo e dai cambiamenti climatici. "L’evoluzione del quadro normativo, le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e la necessità di un coordinamento sempre più efficace con gli strumenti di pianificazione distrettuale e regionale – ha dichiarato Sapinet – hanno allungato i tempi originariamente previsti per l’aggiornamento del PTA, ma ci consente anche di proporre uno strumento completo di governo e gestione della risorsa idrica". Con l’approvazione delle linee guida, la Regione è ora pronta a introdurre il PTA 2030 VdA, che dovrà garantire la sostenibilità e la gestione ottimale delle acque fino al 2030.

Il PTA 2030 VdA si integra con i principali strumenti di pianificazione regionale, tra cui il Quadro Strategico Regionale di Sviluppo Sostenibile 2030 e la Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Sapinet ha anche evidenziato come l’aggiornamento del piano sia in linea con le politiche nazionali ed europee, inclusi i fondi europei e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che potrebbero contribuire a finanziare interventi concreti per la tutela e la gestione delle risorse idriche.

"L'approvazione delle linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque è un passo importante per rafforzare l'impegno della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella tutela delle risorse idriche", ha concluso Sapinet. Il PTA 2030 VdA è visto come un punto di riferimento per la gestione delle acque, in grado di rispondere alle esigenze della regione, ma anche di integrarsi in un contesto europeo più ampio, dove la gestione sostenibile delle risorse naturali è una priorità assoluta.

La delibera approvata dalla Giunta regionale si inserisce in un quadro politico che punta a una gestione oculata e responsabile delle risorse naturali, un tema che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. La Valle d'Aosta si prepara così ad affrontare le sfide ambientali del futuro con strumenti concreti e ben definiti, mirando a garantire una gestione sostenibile e lungimirante delle sue risorse idriche.