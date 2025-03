AOSTA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN LOCALITÀ VIADOTTO PICCOLO SAN BERNARDO

Per consentire la continuazione dei lavori di risanamento conservativo del viadotto “La

Grenade”, sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in località

Piccolo San Bernardo, in vigore da oggi, martedì 18 marzo, a lunedì 30 giugno, e comunque

fino al termine dei lavori:

 restringimento della sede stradale in corrispondenza del viadotto con la Ss26, a partire

dall’angolo Ovest del cimitero comunale sino a cinque metri dopo il viadotto stesso;

 limite massimo di velocità a 20 Km/h e obbligo di proseguire diritto per entrambi in

sensi di marcia in corrispondenza del viadotto con la strada statale Ss26.

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori il mantenimento di garantire una corsia di almeno

tre metri per la circolazione dei veicoli con direzione Courmayeur.