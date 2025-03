GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo ha approvato l’assegnazione di una sovvenzione in favore dell'Associazione culturale "Centro numismatico valdostano", a titolo di concorso per i costi di funzionamento e organizzazione delle sue attività annuali per il 2025.

Sono stati nominati il signor Piero Ferraris e la signora Gabriella Sottile in qualità di consiglieri, e il signor Massimo Terranova come revisore dei conti della Fondazione Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno, per un triennio.

È stata approvata l’organizzazione delle iniziative per celebrare il ventesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II. In occasione di tale anniversario, la Presidenza della Regione, in collaborazione con il Consiglio regionale, l’Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, il Comune di Introd e la Diocesi di Aosta, intende commemorare la figura del Santo Padre attraverso un calendario di iniziative e appuntamenti celebrativi, dal titolo “Un Saint amoureux de la Vallée d’Aoste”, che si terranno tra marzo e maggio 2025.

Sono state approvate le modifiche al Piano triennale 2025-2027 del fabbisogno del personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta. In particolare, si prevede l'assunzione urgente di cinque Ispettori forestali per coprire posti vacanti.

Sono state apportate modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027 e le conseguenti variazioni ai documenti contabili. È stato inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di difesa del bacino valanghivo in località Peterhof e Bino, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’"Approvazione della proposta di modifica del programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027". In particolare, la modifica al Programma comporta: lo spostamento di una quota parte dell’importo di flessibilità della Priorità I (Occupazione) e dell’intero importo di flessibilità della Priorità II (Istruzione e formazione) a favore della Priorità IV (Occupazione giovanile), lasciando invariati gli altri importi di flessibilità delle altre priorità; la previsione di nuove progettualità emerse dall’analisi dei fabbisogni; la riconduzione sul Programma di interventi che sono stati avviati a valere su altre fonti finanziarie, ma ammissibili per il FSE+; una maggiore attenzione alle tematiche relative ai giovani e ai servizi per le persone con disabilità.

Le modifiche al Programma regionale FSE+ consentono di rispondere ai fabbisogni del territorio emersi e di accelerare la spesa del Programma, anche in vista dei prossimi target finanziari.

Ugualmente, è stata presa in esame la proposta di modifica del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, individuata a seguito dei colloqui informali avvenuti durante il monitoraggio, e necessaria per garantire una maggiore efficacia nell’utilizzo dei fondi comunitari, rispondendo alle sfide attuali del territorio valdostano.

I due atti dedicati ai programmi regionali saranno ora trasmessi al Consiglio regionale e al Consiglio permanente degli Enti locali per il parere.

È stata approvata la deliberazione relativa all’"Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società In House, nonché l’approvazione del programma operativo strategico triennale (POST 2025/2027) e del Piano esecutivo annuale (PEA 2025) di IN.VA. SpA". L’atto ha ottenuto il parere favorevole della II Commissione consiliare.

È stata approvata la cessione gratuita di apparecchiature informatiche dichiarate fuori uso e non più utilizzabili dagli uffici dell’Amministrazione regionale, ad associazioni e scuole operanti nel territorio regionale.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato, inoltre, approvato il programma per l’anno 2025 delle attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo, da attuare mediante l’assunzione di personale a tempo determinato. Nello specifico, si tratta della realizzazione di attività di coltivazione di piante officinali e orticole, di interesse frutticolo e dei piccoli frutti, in linea con quanto già svolto negli anni passati, e della divulgazione, a beneficio delle scuole di ogni ordine e grado, di informazioni in merito ai prodotti agricoli e ad alcune filiere alimentari, con percorsi didattici e laboratori pratici. A tal fine, saranno assunti a tempo determinato 20 operai per una durata di 151 giornate lavorative.

È stato approvato il Piano degli interventi per il triennio 2025-2027 del Dipartimento risorse naturali e del Corpo forestale. Il piano prevede, per la sua realizzazione, l’assunzione di 350 lavoratori da impiegare a tempo determinato con contratto di lavoro per addetti idraulico-forestali, per la durata di 151 giornate lavorative negli anni 2025, 2026 e 2027.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la rimodulazione della programmazione finanziaria del Piano triennale degli interventi in materia di politiche giovanili per il triennio 2024-2026, contenente la proposta progettuale “Spazio ai giovani valdostani tra arte, studio, divertimento e sport”.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta regionale ha preso atto delle risultanze delle attività di sperimentazione effettuate e ha approvato le portate di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico da garantire a valle delle principali opere di presa degli impianti idroelettrici della Società CVA SpA presenti sul territorio regionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la partecipazione all’evento organizzato, per il 2025, dall’Associazione Banco Alimentare per la Valle d’Aosta, denominato "29° Giornata nazionale della colletta alimentare".

Il Banco alimentare è l’unica associazione sul territorio valdostano che si occupa specificamente di raccolta e distribuzione di generi alimentari, attraverso lo stoccaggio degli alimenti in apposito magazzino e la ridistribuzione sul territorio per mezzo delle assistenti sociali (pacchi alimentari) e di altre associazioni di volontariato. Il contributo assegnato per la Colletta alimentare consente al Banco alimentare di integrare quanto raccolto in occasione dell'evento con quanto necessario per sostenere le famiglie in difficoltà.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nell’ambito del Piano regionale di prevenzione 2021-2025, sono stati approvati il documento "PP3 pratiche raccomandate sostenibili per sani e corretti stili di vita nei luoghi di lavoro" e lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e le associazioni di categoria presenti sul territorio valdostano per lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute.

È stato approvato il programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l’anno 2025. L’atto individua, per l’anno in corso, le misure di politiche attive del lavoro, le azioni di formazione professionale e le attività di orientamento e sviluppo dei servizi per il lavoro. La decisione permetterà sia di dare continuità agli interventi avviati con i precedenti programmi, sia di promuovere nuove misure per aumentare i livelli di occupazione e migliorare la qualità del lavoro sul territorio regionale.

Sono stati approvati i regolamenti della 56ª Foire d’été e della 72ª Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione. Le manifestazioni estive si terranno nelle seguenti date: Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione dal 19 al 27 luglio 2025; Atélier des Métiers dal 31 luglio al 3 agosto 2025 e Foire d’été il 2 agosto 2025.

È stata infine approvata la partecipazione della Regione agli eventi Smau Parigi, dal 9 all’11 aprile 2025, e Smau Stoccolma, in programma dal 19 al 21 maggio 2025, attraverso il coinvolgimento delle startup e PMI innovative.

La partecipazione a SMAU permetterà alle startup/PMI partecipanti di accrescere le attività di promozione e marketing indirizzate a clienti e investitori esteri, nonché di creare nuove reti con altre imprese e players internazionali. Inoltre, consentirà alla Regione di promuovere il settore dell’innovazione, valorizzare le storie imprenditoriali di successo, le buone pratiche e stabilire relazioni per l’attrazione di investimenti.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata deliberata la partecipazione della Regione, tramite la Struttura sviluppo dell’offerta turistica, marketing e promozione, al villaggio promozionale che sarà allestito il 5 e il 6 aprile a Firenze, nella centrale piazza Santa Croce, in occasione dell'Half Marathon. Nel villaggio saranno organizzati momenti di animazione e spettacoli con l’obiettivo di creare due giornate di aggregazione ed eventi, rappresentando un’occasione importante per veicolare messaggi promozionali e far conoscere i prodotti e l’offerta turistica valdostana.