L’Orchestra Giovanile Italiana torna ad Aosta Classica

Il Festival Aosta Classica quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario e lo farà anche nella cornice del Forte di Bard con una nuova stagione di concerti. La manifestazione – nata da una felice intuizione di Paolo Salomone - era iniziata nel 1996 come stage estivo dell’Orchestra Giovanile Italiana (OGI). La collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole – sotto la cui egida lavora l’OGI – è proseguita per 12 anni e dal quinto anno Aosta Classica ha assunto la denominazione corrente.

Per festeggiare questa ricorrenza il Festival ha chiesto alla Scuola di Musica di Fiesole di poter rinnovare la comune collaborazione e l’invito è stato accolto.

L’Orchestra Giovanile Italiana tornerà dunque ad Aosta per una settimana di stages – dal 21 al 26 luglio – durante la quale effettuerà le prove e produrrà dei concerti di musica da camera.

La sua permanenza culminerà con un concerto sinfonico, che si terrà nella Piazza d’Armi del Forte di Bard – nell’ambito di Aosta Classica al Forte di Bard – sabato 26 luglio 2025 a partire dalle 21,30.

L’Ogi sarà diretta da Alexander Lonquich che dal 2020 è il direttore artistico della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Il Maestro Lonquich è uno dei più affermati pianisti e direttori d’orchestra del mondo, ha vinto innumerevoli concorsi pianistici, ha registrato produzioni discografiche di estremo successo e collabora con le migliori orchestre.





Il concerto prevede il seguente programma, interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra n. 13 in Do maggiore K 415

Sinfonia n. 38 in Re maggiore K 504

Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in Do maggiore K 503 I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Biglietti:

Orchestra Giovanile Italiana

Direttore e pianista Alexander Lonquich

Sabato 26 luglio 2025 – ore 21,30

Poltrona centrale numerata: € 40,00 + prev. Seconda poltrona: € 35,00 + prev.

Terza poltrona: € 30,00 + prev.

Poltrona laterale visibilità limitata: € 30,00 + prev.