Per i suicidi in Valle d'Aosta un grido di allarme per la comunità e la necessità di agire subito

Un tragico bilancio di suicidi sta emergendo in Valle d'Aosta, con 20 casi registrati nel 2024 e già tre episodi nei primi mesi del 2025. Un fenomeno doloroso e inquietante che non può essere ignorato, spingendo la comunità a riflettere e ad agire per offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà. La presidente Paola Cantisano Longo, referente del Mandorlo Fiorito, ha espresso la sua preoccupazione: «Questi numeri ci dicono chiaramente che il malessere psicologico è una piaga silenziosa che colpisce troppe persone, soprattutto i giovani, e che è necessario intervenire in modo tempestivo per ridurre questo fenomeno».

Il Mandorlo Fiorito, sezione dell'Associazione Vda Grand Paradis, ha da tempo intrapreso un percorso di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con enti pubblici e privati. «Il nostro lavoro è fondamentale perché ci permette di mettere a disposizione delle persone in sofferenza il nostro sapere esperienziale», ha continuato la presidente. «Chi ha vissuto la perdita di una persona cara a causa del suicidio è in grado di comprendere il dolore degli altri e di offrire ascolto e sostegno senza giudizio».

Uno dei temi centrali del Mandorlo Fiorito è l'importanza di ridurre i luoghi ad alto rischio, come i ponti che sono veri e propri "hotspot" per il suicidio. La presidente ha spiegato: «Siamo impegnati da tempo nella sensibilizzazione e nel sostegno per l’installazione di barriere di sicurezza su ponti come quelli di Introd e Avise, luoghi simbolo del rischio suicidario in Valle d'Aosta. È fondamentale intervenire per salvare vite e ridurre il numero di tragedie». Le iniziative messe in campo da esperti internazionali hanno dimostrato che questi interventi possono avere un impatto positivo, riducendo significativamente il numero di suicidi.

Paola Cantisano Longo referente della sezione Mandorlo fiorito

La lotta alla solitudine e al dolore invisibile è anche al centro delle attività del Mandorlo Fiorito, che ha organizzato eventi come "InsideArt.click", un progetto dedicato ai giovani per promuovere il benessere psicologico. Paola Cantisano Longo ha sottolineato: «I ragazzi devono avere spazi dove esprimere se stessi, dove non si sentano giudicati, ma anzi incoraggiati a riflettere sulla loro autostima e a condividere i loro pensieri». L'iniziativa ha visto una partecipazione entusiasta da parte dei giovani, dimostrando che c'è un reale desiderio di affrontare apertamente tematiche delicate come il suicidio.

Inoltre, la sensibilizzazione continua attraverso iniziative come le “7 tazze di tè”, eventi che coinvolgono la comunità valdostana con un approccio delicato e rispettoso del tema. «Il nostro obiettivo è rompere il tabù del suicidio e stimolare un dialogo aperto e sincero», ha dichiarato la presidente. «Vogliamo che le persone si sentano libere di chiedere aiuto e che comprendano che la speranza è possibile, anche nei momenti più bui».

Guardando al futuro, il Mandorlo Fiorito ha in programma numerosi altri progetti per sensibilizzare ancora di più la popolazione sulla prevenzione del suicidio. «Vogliamo essere presenti nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, e continuare a collaborare con le istituzioni per rendere la Valle d'Aosta un territorio più sicuro e più attento al benessere mentale», ha concluso Paola Cantisano Longo.

Il prossimo appuntamento, il 21 marzo, con l’evento "7 tazze di tè" a Donnas, rappresenta una nuova occasione per fermarsi a riflettere e unirsi contro una realtà dolorosa che troppo spesso rimane silenziosa e invisibile. La speranza, come simbolo del Mandorlo Fiorito, è che ognuno possa trovare il coraggio di affrontare il dolore e di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi.

Sezione il Mandorlo Fiorito Volontari del Soccorso Grand Paradis

Località Preille,8

11010 Saint Pierre AO

Cell. 3513333915 - Email mandorlofioritovda@gmail.com –