Un Diritto per tutti: l’associazione DAS porta la salute dove c’è bisogno

Dal 5 marzo 2025, l’associazione di volontariato “Diritto alla Salute” (DAS) è operativa presso il consultorio familiare di Pont Suaz, messo a disposizione dalla USL Valle d’Aosta. Questo nuovo ambulatorio rappresenta un faro di speranza per tutti coloro che, a causa di difficoltà economiche o lunghe liste di attesa, non hanno accesso alle cure sanitarie necessarie. L’ambulatorio è aperto al pubblico due volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, e fornisce prestazioni sanitarie gratuite, senza alcun vincolo di cittadinanza, ai residenti italiani e stranieri che si trovano in condizioni di necessità.

L’associazione DAS, con un forte impegno verso il bene comune, si prefigge di colmare una lacuna fondamentale: quella dei cittadini che, per ragioni economiche o per le difficoltà incontrate nel sistema sanitario pubblico, rischiano di non poter ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno. Come sottolineato dal presidente dell’associazione, Dott. Sergio Crotta: "Il nostro obiettivo è dare a tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica o sociale, la possibilità di accedere a prestazioni sanitarie di qualità. Non possiamo permettere che qualcuno resti indietro semplicemente perché non può permettersi una visita medica."

Le prestazioni offerte riguardano visite specialistiche gratuite, necessarie per coloro che non possono permettersi i costi delle prestazioni private e che affrontano tempi di attesa troppo lunghi nel sistema pubblico. Per accedere ai servizi, è sufficiente una prescrizione da parte del medico curante, ad eccezione di situazioni particolari, come per i migranti senza fissa dimora o irregolari. Il Dott. Crotta aggiunge: "La salute è un diritto fondamentale di ogni individuo, e con questa iniziativa vogliamo abbattere le barriere economiche e burocratiche che ostacolano l'accesso alle cure."

Una delle forze principali dell’associazione è la stretta collaborazione con i medici di base, i servizi sociali, la Caritas e numerosi altri enti del terzo settore, che consente di rispondere in modo tempestivo e adeguato alle richieste di assistenza sanitaria. L’associazione si avvale della generosità di medici specialisti che offrono il loro tempo e le loro competenze, permettendo a chiunque si trovi in difficoltà di avere accesso alle cure necessarie.

Il Dott. Sergio Crotta (nella foto) sottolinea: "La nostra forza sta nel lavorare insieme, in rete, con altri enti e professionisti. Solo così possiamo rispondere efficacemente alle necessità di chi è più vulnerabile."

L’assistenza è organizzata in modo tale da garantire una risposta pronta: chi desidera ricevere aiuto può chiamare il numero 3756871911, dove troverà una segreteria telefonica attiva tutti i giorni. Sarà sufficiente lasciare i propri dati e una breve descrizione del motivo della richiesta, dopodiché, generalmente entro 24 ore, un medico richiamerà per organizzare la visita.

Questa iniziativa è un esempio concreto di come la solidarietà e l’impegno civico possano rispondere alle necessità più urgenti della comunità, senza fare distinzione tra cittadini italiani e stranieri. In un periodo in cui le disuguaglianze sociali rischiano di ampliarsi, l’associazione “Diritto alla Salute” si erge come un baluardo per il diritto alla salute di ogni individuo, mettendo al centro le persone e non le difficoltà amministrative o burocratiche. Il Dott. Crotta conclude: "Il nostro impegno è e sarà sempre quello di garantire un servizio accessibile, gratuito e di qualità per tutti, affinché nessuno venga lasciato indietro."

L’associazione, con il suo operato, dimostra che il vero valore del bene comune risiede nell’aiutare chi è più vulnerabile, offrendo un accesso equo alle cure, senza barriere economiche o di altra natura. Il Dott. Sergio Crotta e i volontari che collaborano con lui sono una testimonianza di come l’unione delle forze sociali, mediche e civiche possa fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno, regalando a ciascuna persona non solo un servizio sanitario, ma anche un segno tangibile di umanità e solidarietà.