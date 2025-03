SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA DELLA LILT 2025 15 - 23 marzo 2025 XXIV Edizione

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) dà il via alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2025, un evento annuale di straordinaria importanza per promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di stili di vita sani per combattere i tumori.

Il cancro teme sostanzialmente due grandi nemici: il progresso scientifico-tecnologico e la prevenzione. E quest’ultima è l’arma più potente ed efficace, in dotazione a ciascuno di noi. Oggi, infatti, a fronte di un annuale aumento dell’incidenza dei casi di tumore, grazie alla prevenzione, assistiamo a un, seppur lieve, ma costante declino della mortalità.

Se pensiamo che l’adozione di uno stile di vita attento e consapevole, caratterizzato da un regime alimentare corretto ed equilibrato, ispirato alla Dieta Mediterranea italiana, e da una regolare attività fisica, oltre che dalla lotta al tabagismo, aiuterebbe a ridurre la probabilità di sviluppare patologie oncologiche del 40%, possiamo facilmente renderci conto di quanto le nostre scelte individuali di vita quotidiana siano determinanti per il nostro benessere.

"Ognuno di noi - spiega Salvatore Luberto, Presidente della LIlt Valle d'Aosta (nella foto) - può seguire comportamenti per contrastare l’aumento dei casi di cancro, attuando una serie di buone pratiche che hanno l’intento di ridurre i fattori di rischio, come il fumo, l’obesità, la sedentarietà e l’abuso di alcol, nonché di promuovere le vaccinazioni contro le infezioni note nel causare diffuse neoplasie".

La LILT, capillarmente presente sull’intero territorio nazionale con 106 Associazioni e circa 400 Ambulatori, ha un solo obiettivo: informare correttamente e creare consapevolezza su quanto i nostri comportamenti e il nostro stile di vita possano incidere nella lotta per vincere il cancro.

"Il nostro impegno - ricorda la Lilt - è silenzioso, quotidiano e costante sui tre campi della prevenzione: la primaria (la rimozione dei fattori di rischio), la secondaria (la diagnosi sempre più precoce) e la terziaria (il prendersi cura di chi ha vissuto l’esperienza del cancro).

La SNPO tratta prevalentemente di prevenzione a tavola, sensibilizzando sull’adozione di una corretta alimentazione, che trova nella Dieta Mediterranea italiana la sua espressione più completa. Da sempre, l’olio extra vergine di oliva, 100% italiano, dalle preziose e scientificamente riconosciute qualità nutraceutiche, è il simbolo della nostra campagna, essendo un autentico elisir salvavita.

"Crediamo, inoltre, che parlare correttamente di prevenzione - precisa Luberto - significhi anche mettere in guardia dalle numerose 'bufale', prive di fondamento scientifico e pericolose per la salute, che purtroppo circolano in rete.

Vivere meglio e più a lungo è una nostra responsabilità!

Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, anche in Valle d’Aosta, sarà possibile effettuare, previa prenotazione, al numero telefonico 0165 31331 oppure a info@legatumoriaosta.it, visite preventive di controllo gratuite (*), per gli iscritti, accompagnate dalla distribuzione di opuscoli divulgativo-scientifici inerenti la corretta alimentazione.

Anche per quest'edizione, l'olio extravergine di oliva 100% italiano, che si conferma il simbolo della campagna, grazie alla collaborazione con UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano), verrà proposto in bottiglie di olio EVO di qualità fornite dal Consorzio UNICO (Unione Cooperative Olivicole). Questo alimento nutraceutico è un vero alleato della salute perché, per merito delle sue numerose proprietà nutrizionali, svolge un ruolo prezioso nella prevenzione di malattie cardiovascolari, gastrointestinali, neurologiche e tumorali.