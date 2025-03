Due interventi del Soccorso Alpino Valdostano: parapendista ferito e scialpinisti coinvolti in una valanga

Intorno alle 12:30, una squadra del Soccorso Alpino è stata allertata per un incidente nella zona del ghiacciaio del Monte Frety, sotto il Colle del Gigante, a Courmayeur, a circa 2800 metri di altitudine. Un pilota di parapendio, un uomo di 39 anni di nazionalità straniera, è rimasto vittima di un impatto al suolo. L'intervento in elicottero ha permesso il recupero rapido dell'uomo, che è stato poi trasportato in Pronto Soccorso per una valutazione delle sue condizioni, che sono attualmente in fase di accertamento.

Poco dopo, un altro intervento è stato necessario per un distacco di valanga nella zona a monte del Lago d'Arpy, nel comune di Morgex. L’incidente ha coinvolto tre scialpinisti di nazionalità francese. Il distacco della neve è avvenuto poco dopo l'orario di pranzo, scatenando immediatamente l’intervento delle squadre di soccorso. L'elicottero SA1, con a bordo tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e un medico, ha raggiunto rapidamente i tre scialpinisti, che sono stati estratti dalla neve e trasportati in ospedale per le necessarie valutazioni mediche. Attualmente, i tre scialpinisti sono sotto osservazione in Pronto Soccorso e sono in corso le fasi diagnostiche per valutare le loro condizioni di salute.

Questi due incidenti dimostrano la costante necessità di attenzione e preparazione in montagna, specialmente in condizioni meteo e di terreno instabili. Il Soccorso Alpino Valdostano continua a monitorare la situazione e a garantire l'assistenza necessaria per chi si trova in difficoltà sulle montagne della regione.