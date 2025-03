Al Circolo della Stampa un concerto di valore per la comunità valdostana

Il Circolo Valdostano della Stampa, presieduto da Maria Grazia Vacchina, registra un crescendo di adesioni, testimoniando un interesse e apprezzamento per le sue attività culturali e sociali. Un’importante occasione di condivisione culturale si è concretizzata martedì 11 marzo con la serata conviviale organizzata presso il ristorante "Intrecci" di Aosta, un evento che ha visto una presenza qualificata, tra cui quella di Patrik Vesan, Segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, nonché co-direttore della rivista “Politiche sociali/Social policies” edita dal Mulino e professore di Scienza politica presso l'Università della Valle d'Aosta. La serata ha anche rappresentato una preziosa opportunità per rafforzare il dinamismo culturale e sociale del Circolo, un aspetto su cui la presidente Maria Grazia Vacchina ha sempre posto grande attenzione.

Da sn: Patrik Vesan, Ornella Pizzoli (v.p. Circolo) e la Presidente Maria Grazia Vacchina

Il tema della serata, “Se la musica è donna (Suonare per piacere e per donare)”, ha suscitato un dibattito ricco di significato, esplorando non solo l’aspetto artistico della musica, ma anche l’importante ruolo delle donne nel panorama culturale e sociale, in particolare attraverso il volontariato. La serata ha messo in evidenza come la musica, oltre ad essere un'espressione artistica, possa essere uno strumento di impegno sociale, capace di unire e sensibilizzare la comunità su tematiche di solidarietà. Questo si inserisce perfettamente nell’azione costante di Maria Grazia Vacchina, che ha sempre visto nella cultura un potente strumento di crescita e coesione sociale.

La serata è stata caratterizzata da un’esibizione musicale dell’Ensemble CordeConForme, un gruppo amatoriale ma di elevata qualità, nato nel 2002 dalla passione di musiciste professioniste. L’Ensemble si distingue per la sua motivazione unica e rara: suonare "per piacere e per donare", un motto che riflette l’impegno del gruppo a supportare progetti di solidarietà, offrendo concerti a favore di iniziative benefiche locali e internazionali. Le musiciste si esibiscono infatti in diverse occasioni, portando conforto attraverso la musica a malati, persone emarginate e categorie fragili, e partecipano a feste di famiglia e comunità.

Il gruppo, originariamente concepito da Chantal Crétier e Manuela Lucianaz e successivamente arricchito da Antonella Gachet e dalla voce del mezzosoprano Silvana Bruno, è oggi diretto da Sabrina Janin, primo violino e diplomata al Conservatorio G.B. Pergolesi. Sabrina Janin ha anche collaborato con l'Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta sotto la direzione del Maestro Siffert. Gli altri membri dell’Ensemble includono Elena Corniolo al secondo violino, Manuela Lucianaz alla viola, Antonella Gachet e Paola Baldini ai violoncelli e Federica De Stefani al pianoforte.

Questa iniziativa, che unisce la musica e la solidarietà, è un altro esempio tangibile dell’impegno di Maria Grazia Vacchina nella promozione della cultura come strumento di crescita e supporto alla comunità. La serata, quindi, non solo ha offerto un momento di musica di alta qualità, ma ha anche contribuito a rafforzare il legame tra le persone, dimostrando come la cultura, nella sua forma più autentica, possa avere un impatto profondo e positivo sul tessuto sociale.