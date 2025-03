Il Comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027 ha approvato due nuovi progetti che interessano il territorio valdostano

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che si è svolta oggi, mercoledì 11 marzo 2025, in videoconferenza, la riunione del Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027.

La riunione è stata aperta da Marco Gallo, Assessore della Regione Piemonte, in qualità di presidente di turno del Comitato, che ha voluto rimarcare “il valore del lavoro compiuto in cooperazione tra gli attori del territorio italo-francese che è un esempio concreto dell’impiego efficiente delle risorse europee volto a creare servizi per tutti i cittadini della frontiera. Con le decisioni prese oggi, il Comitato potrà nuovamente confermare questa dinamica”.

Tra i principali punti trattati dal Comitato c’è stata l’approvazione di due progetti, afferenti il Piano integrato territoriale PARCOURS+, che interessano direttamente la Valle d’Aosta, in qualità di capofila e di partner:

Ø il progetto “CC - PARCOURS+ Cambiamenti Climatici”, che attraverso una solida cooperazione, basata sull’esperienza dell'Espace Mont-Blanc, vuole attuare misure di adattamento, aggiornamento e miglioramento della conoscenza dei cambiamenti climatici e dei loro impatti su scala locale. Saranno identificate e attuate nuove misure volte alla gestione efficiente e sostenibile delle risorse naturali, in particolare dell'acqua, alla conservazione della biodiversità, alla valorizzazione dei siti naturali per un turismo sostenibile, nonché alla promozione di azioni specifiche per gestire i flussi di visitatori in aree sensibili attraverso strategie di mobilità mirate;

Ø il progetto “Saison”, che mira ad affrontare il problema comune della mancanza di lavoratori stagionali nel turismo, con un focus specifico sul miglioramento della gestione degli alloggi per i lavoratori nei territori transfrontalieri dell'Alta Savoia e della Valle d'Aosta, mettendo in atto una serie di misure concrete per rispondere alle esigenze specifiche di tale settore chiave. Attraverso diverse attività, il progetto esplora soluzioni transfrontaliere innovative e sostenibili per la riabilitazione e la gestione degli alloggi stagionali. Verranno condotte una serie di studi transfrontalieri per migliorare il livello di conoscenza generale dei lavoratori stagionali.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il Comitato ha approvato un piano di azione per i prossimi bandi con l’ipotesi di aprire un quarto bando dal mese di settembre 2025 al mese di febbraio 2026.

Alla seduta ha partecipato l’Assessore Luciano Caveri, che si è congratulato per il grado di avanzamento del Programma evidenziando che “la selezione dei nuovi progetti afferenti i PITER+ sono una nuova occasione per riflettere sulla complementarietà del Programma Alcotra con le altre strategie europee e con gli altri interventi finanziati grazie ai Fondi di Coesione, che rivestono un’importanza strategica. I progetti approvati oggi, per il nostro territorio, vanno nella stessa direzione di altri interventi importanti già sperimentati in passato, in un’ottica di crescita a partire da ciò che abbiamo acquisito per sostenere le nostre comunità. Il territorio italo-francese, l’amicizia reciproca che ci unisce, si conferma in prima linea nella difesa delle nostre specificità ma soprattutto dei valori fondanti dell’Unione europea”.