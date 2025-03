L’incontro, intitolato Il Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin - Primi risultati e prospettive future, rappresenta un’importante occasione per fare il punto sui recenti sviluppi legati al recupero e alla valorizzazione di uno dei beni storici più significativi della regione.

Durante la serata, verranno presentati i risultati dei lavori del primo intervento, che si sono conclusi nel 2022, e delle scoperte emerse grazie all’attività archeologica condotta sul sito. Gli archeologi e i progettisti coinvolti nel progetto, infatti, hanno fornito un contributo fondamentale per portare alla luce importanti tracce del passato, che arricchiscono la conoscenza storica e culturale del territorio. Inoltre, saranno svelate le prospettive future e gli interventi previsti per il secondo lotto dei lavori, che prenderanno il via nel corso del 2025. Questi lavori godono del supporto anche dell’Amministrazione Regionale e si prevede che continueranno a restituire nuove e affascinanti scoperte sul castello e sulla sua storia.

All'incontro prenderanno parte figure di rilievo nel panorama culturale valdostano: il Sindaco di Pont-Saint-Martin, Marco Sucquet, la Soprintendente ai Beni Culturali della Valle d’Aosta, Architetto Laura Montani, l’archeologo della Sovraintendenza ai Beni Culturali, Dottor Gabriele Sartorio, l’Architetto Enrica Quattrocchio, responsabile del recupero e progettista, l’archeologa Dottoressa Laura Maffeis e l’Ingegnere Monaya Daniele, che ha curato la progettazione delle strutture.

La conferenza si propone di offrire uno sguardo completo sul progetto di recupero del castello, un bene che ha un valore storico e simbolico fondamentale per la comunità di Pont-Saint-Martin e per l’intera regione. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di storia, archeologia e architettura che desiderano scoprire di più sul patrimonio culturale valdostano e sulle sfide e opportunità che comportano i restauri e gli interventi di valorizzazione di un bene di così grande importanza.