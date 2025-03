Signes et foi

Il Giubileo 2025 è un evento che, da sempre, ha un significato profondo per i credenti e non solo. È l'occasione per rinnovare la fede, per fare un pellegrinaggio che porta con sé un carico di storia, di tradizione e di speranza. Le Porte Sante, luoghi privilegiati per ottenere l'indulgenza, rappresentano uno dei simboli più forti di questo cammino spirituale. Tuttavia, in Valle d'Aosta, scoprire dove sono le Porte Sante è una vera e propria impresa, una ricerca che svela non solo la difficoltà di trovare informazioni precise, ma anche una certa indifferenza verso la sacralità di questi luoghi.

Il sito ufficiale del Vaticano, purtroppo, fornisce indicazioni alquanto vaghe: la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Aosta è l’unico sito menzionato, ma a sorpresa anche il Santuario Mariano di Aosta viene incluso tra i luoghi in cui è possibile lucrare l’indulgenza. Eppure, nonostante l’importanza storica e religiosa di questi edifici, né la Cattedrale né il Santuario sono dotati di alcun segno visibile che li contrassegni come Porte Sante. Una mancanza che non può non suscitare delusione.

In un mondo dove la fede sembra spesso relegata all'ombra dell'indifferenza, dove gli spazi sacri si vedono sempre più come luoghi anonimi e trascurati, è difficile non sentirsi abbandonati di fronte a tanta assenza di segni tangibili. In molte altre città e luoghi, le Porte Sante sono avvolte da una solennità che non lascia spazio all’incertezza. Sono facilmente riconoscibili, segnalate, sussurrano il richiamo della fede anche a chi, di passaggio, non sa esattamente cosa stia cercando. Qui, invece, tutto sembra celato nell’ombra, come se la sacralità di questi luoghi non meritasse di essere valorizzata adeguatamente. Anzi, la situazione è quasi paradossale: il visitatore, che si reca a pregare, a riflettere o semplicemente a godere della bellezza storica e culturale di questi edifici, si ritrova immerso in un silenzio totale, interrotto solo dai commenti dei pochi altri turisti presenti. E, in alcuni casi, la sola interruzione è quella di una porta laterale che accoglie il fedele, ma che non sembra fare alcuna differenza rispetto ad un altro ingresso qualsiasi.

Non sarebbe il caso di fare di più? Non sarebbe ora di affrontare la questione con determinazione, mettendo in evidenza con dignità la sacralità di questi luoghi? Perché non allestire una scenografia, una segnaletica visibile, che possa finalmente far sentire il pellegrino parte di un evento solenne, di una tradizione che merita di essere celebrata? L'ingresso principale delle chiese, quello che dovrebbe essere il punto di riferimento per il fedele, per il turista, per il pellegrino, resta chiuso, inaccessibile, come se fosse riservato solo per occasioni speciali, come i funerali o le funzioni più rare. Eppure, proprio in un periodo come il Giubileo, sarebbe importante che l’ingresso principale, quello che simboleggia il cuore pulsante del culto, fosse aperto e fruibile. Perché non fare dell’ingresso un vero e proprio atto liturgico, una porta che accoglie, che dà il benvenuto e che riempie di sacralità l’esperienza di chi si trova ad attraversarla?

E la musica? Dove sono le melodie sacre che potrebbero accompagnare la preghiera e la riflessione in questi luoghi? Non sarebbe forse una semplice, ma potente, aggiunta che potrebbe arricchire il silenzio di queste chiese, trasportando il cuore del visitatore in una dimensione più profonda di raccoglimento e spiritualità? Il suono dell’organo o delle voci di un coro, che si alzano nell’aria, avvolgerebbero chiunque in un’atmosfera che invita alla meditazione, che stimola alla preghiera. Eppure, nonostante il basso costo e la facilità con cui potrebbe essere realizzato, nulla di tutto ciò sembra esserci. È come se, ancora una volta, l’indifferenza fosse la nota dominante.

Non possiamo più ignorare l'importanza di questi luoghi, né possiamo accettare che rimangano anonimi, poco valorizzati e incapaci di suscitare quella sacralità che ci aspetteremmo da un luogo di culto. La Valle d'Aosta ha una storia e una tradizione che meritano di essere esaltate. La fede, che spesso trova espressione in questi luoghi, merita di essere celebrata con maggiore solennità. Sarebbe sufficiente poco, davvero poco: una segnaletica chiara, un’attenzione maggiore all’accoglienza dei visitatori e l’accompagnamento della preghiera con musica sacra. Ma soprattutto, sarebbe necessario un segno di riconoscimento, che faccia capire che stiamo entrando in un luogo sacro, dove il tempo e lo spazio non sono più quelli della quotidianità, ma quelli della riflessione e della grazia.

Se davvero vogliamo che il Giubileo 2025 diventi un’occasione di rinnovamento spirituale per tutti, non possiamo permetterci di lasciare che tutto continui come prima. La fede merita di essere celebrata, non in modo anonimo e silenzioso, ma con segni tangibili di accoglienza, solennità e reverenza. È ora di dare alla Valle d'Aosta il riconoscimento che merita, di dare alle sue chiese e santuari la dignità che la loro storia e la loro tradizione richiedono.

Segni e fede

Jubilé 2025 est un événement qui, depuis toujours, revêt une signification profonde pour les croyants et bien au-delà. C'est l'occasion de renouveler la foi, de faire un pèlerinage qui porte en lui un lourd bagage d'histoire, de tradition et d'espérance. Les Portes Saintes, lieux privilégiés pour obtenir l'indulgence, représentent l'un des symboles les plus forts de ce chemin spirituel. Cependant, en Vallée d'Aoste, découvrir où se trouvent les Portes Saintes relève d'une véritable entreprise, une quête qui révèle non seulement la difficulté de trouver des informations précises, mais aussi une certaine indifférence envers la sacralité de ces lieux.

Le site officiel du Vatican, malheureusement, donne des indications quelque peu vagues : la Cathédrale de Sainte-Marie-Assunta à Aoste est le seul lieu mentionné, mais à la surprise générale, le Sanctuaire marial d'Aoste est également inclus parmi les lieux où l'on peut obtenir l'indulgence. Pourtant, malgré l'importance historique et religieuse de ces édifices, ni la Cathédrale ni le Sanctuaire ne sont dotés d'un quelconque signe visible qui les désigne comme Portes Saintes. Un manque qui ne peut que susciter la déception.

Dans un monde où la foi semble souvent reléguée à l'ombre de l'indifférence, où les espaces sacrés sont de plus en plus perçus comme des lieux anonymes et négligés, il est difficile de ne pas se sentir abandonné face à une telle absence de signes tangibles. Dans beaucoup d'autres villes et lieux, les Portes Saintes sont enveloppées d'une solennité qui ne laisse place à aucun doute. Elles sont facilement reconnaissables, signalées, elles murmurent l'appel de la foi même à ceux qui, de passage, ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Ici, en revanche, tout semble dissimulé dans l'ombre, comme si la sacralité de ces lieux ne méritait pas d'être mise en valeur de manière adéquate. En fait, la situation semble presque paradoxale : le visiteur, qu'il vienne pour prier, réfléchir ou simplement profiter de la beauté historique et culturelle de ces édifices, se retrouve plongé dans un silence total, interrompu uniquement par les commentaires des rares autres touristes présents. Et, dans certains cas, la seule interruption est celle d'une porte latérale qui accueille le fidèle, mais qui ne semble faire aucune différence par rapport à n'importe quelle autre entrée.

N'y a-t-il pas lieu de faire davantage ? N'est-il pas temps de traiter cette question avec détermination, en mettant en évidence dignement la sacralité de ces lieux ? Pourquoi ne pas aménager une scénographie, une signalisation visible, qui pourrait enfin faire sentir au pèlerin qu'il fait partie d'un événement solennel, d'une tradition qui mérite d'être célébrée ? L'entrée principale des églises, celle qui devrait être le point de référence pour le fidèle, le touriste, le pèlerin, reste fermée, inaccessible, comme si elle était réservée uniquement aux occasions spéciales, comme les funérailles ou les fonctions les plus rares. Pourtant, en période de Jubilé, il serait important que l'entrée principale, celle qui symbolise le cœur battant du culte, soit ouverte et accessible. Pourquoi ne pas faire de l'entrée un véritable acte liturgique, une porte qui accueille, qui donne le bienvenu et qui remplit l'expérience de celui qui la franchit de sacralité ?

Et la musique ? Où sont les mélodies sacrées qui pourraient accompagner la prière et la réflexion dans ces lieux ? Ne serait-ce pas une simple, mais puissante, addition qui pourrait enrichir le silence de ces églises, transportant le cœur du visiteur dans une dimension plus profonde de recueillement et de spiritualité ? Le son de l'orgue ou les voix d'un chœur, qui s'élèveraient dans l'air, envelopperaient quiconque dans une atmosphère propice à la méditation, qui stimule la prière. Et pourtant, malgré le faible coût et la facilité avec laquelle cela pourrait être réalisé, rien de tout cela ne semble exister. C'est comme si, une fois de plus, l'indifférence était la note dominante.

Nous ne pouvons plus ignorer l'importance de ces lieux, ni accepter qu'ils restent anonymes, peu valorisés et incapables de susciter cette sacralité que l'on attendrait d'un lieu de culte. La Vallée d'Aoste possède une histoire et une tradition qui méritent d'être exaltées. La foi, qui trouve souvent son expression dans ces lieux, mérite d'être célébrée avec plus de solennité. Il suffirait de peu, vraiment de peu : une signalisation claire, une plus grande attention à l'accueil des visiteurs et l'accompagnement de la prière par de la musique sacrée. Mais surtout, il serait nécessaire d'ajouter un signe de reconnaissance, qui fasse comprendre que nous pénétrons dans un lieu sacré, où le temps et l'espace ne sont plus ceux de la quotidienneté, mais ceux de la réflexion et de la grâce.

Si nous voulons réellement que le Jubilé 2025 devienne une occasion de renouveau spirituel pour tous, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les choses telles qu'elles sont. La foi mérite d'être célébrée, non de manière anonyme et silencieuse, mais avec des signes tangibles d'accueil, de solennité et de révérence. Il est temps de donner à la Vallée d'Aoste la reconnaissance qu'elle mérite, de donner à ses églises et sanctuaires la dignité que leur histoire et leur tradition exigent.