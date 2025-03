Presentati gli eventi per celebrare i 2050 anni della città di Aosta

È stato svelato oggi, martedì 11 marzo 2025, nella sala delle conferenze della Biblioteca regionale "Bruno Salvadori" di Aosta, il calendario di Aostæ2025, il programma di eventi organizzati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta per celebrare i 2050 anni della fondazione di Augusta Prætoria.

La programmazione prenderà il via il 21 marzo con due appuntamenti inaugurali, il concerto "Hora Nona" al Teatro Giacosa di Aosta e uno spettacolare evento serale intitolato "Luci Millenarie", che illuminerà la facciata del Municipio di Aosta con giochi di luci e suoni che narreranno la storia bimillenaria della città. Tra gli altri eventi, ci sono le conferenze “La conquista romana della Gallia Cisalpina. L’Italia si allarga fin (quasi) alla Valle d’Aosta” del professor Alessandro Barbero, il 25 marzo al Palais di Saint-Vincent, e “200 anni di Museo Egizio, la memoria è il nostro futuro” tenuta da Christian Greco ed Evelina Christillin al Teatro Splendor nell’ambito delle Giornate europee dell’Archeologia. E ancora, Tanque, festival della morte, che dal 1° al 4 maggio prevede proiezioni, rappresentazioni teatrali e conferenze, e #Villenouvelle – Un quartiere per il futuro | Alla scoperta di un archivio a cielo aperto, organizzato il 6 giugno per celebrare la Notte degli Archivi, nell’ambito della manifestazione Archivissima.

"Le iniziative che saranno organizzate nei prossimi mesi per celebrare i 2050 anni della fondazione della città di Aosta – spiega il Presidente della Regione, Renzo Testolin – rappresentano una preziosa occasione di valorizzazione di un patrimonio storico e monumentale unico, coinvolgendo i cittadini, le istituzioni, i visitatori e le scuole in un percorso di conoscenza o di riscoperta della storia non solo della nostra comunità, ma di tutto il continente europeo. Fondata all'incrocio di vie di comunicazioni strategiche, tra Sud e Nord, Augusta Prætoria fu, sin dalla sua nascita, un luogo di incontro, di scambio e di accoglienza. Un embrione dello spirito che la nostra comunità ha saputo coltivare e sviluppare fino ad oggi".

Attraverso un’ampia gamma di iniziative rivolte sia al pubblico locale che al turista, Aostæ 2025, concepito come l’”Evento” dell’anno, si declina in una serie di appuntamenti organizzati, da marzo fino a fine dicembre, su tutto il territorio di Aosta, fatta eccezione per la conferenza dello storico e scrittore Alessandro Barbero, che sarà ospitata al Palais di Saint-Vincent. Nei prossimi mesi, Aosta diventerà dunque un vivace centro di cultura e intrattenimento.

"I 2050 anni della città di Aosta – sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – sono un importante anniversario per tutta la comunità locale, ma per l'Assessorato ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali rappresenta una grande opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico di tutta la regione. Il ricco percorso di appuntamenti che, da marzo fino a fine dicembre, accompagnerà ognuno di noi alla scoperta o riscoperta del nostro passato, è il frutto di un lavoro meticoloso, reso possibile grazie alla collaborazione di esperti, studiosi e appassionati della nostra storia, ma soprattutto dell'operato di tutti i dipendenti della Soprintendenza per i beni e attività culturali, donne e uomini che hanno lavorato con entusiasmo e senso di responsabilità per celebrare un momento importante del nostro territorio".

Per la Soprintendente per i Beni e le Attività culturali, Laura Montani: "Coordinare la realizzazione delle celebrazioni per i 2050 anni di Aostæ 2025 è stato un privilegio e una sfida entusiasmante. Questo straordinario traguardo storico merita di essere onorato con iniziative che ne esaltino l'eredità culturale e il profondo significato per la nostra comunità. È stato dato vita a un programma ricco e diversificato che include conferenze, spettacoli teatrali e di danza, concerti, mostre, rievocazioni storiche, giornate di studio e una rassegna cinematografica dedicata. Ogni evento è stato concepito per riflettere la vivacità culturale e la storia unica della nostra città. Ringrazio profondamente tutti coloro che hanno contribuito a rendere queste celebrazioni un'occasione indimenticabile, in particolare gli uffici del Dipartimento Soprintendenza e il Comune di Aosta che si è prestato a questa collaborazione".

Il programma, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione regionale e il Comune di Aosta, prevede un calendario ricco e diversificato che include mostre d'arte, concerti, spettacoli teatrali, conferenze, attività didattiche per i più piccoli, rievocazioni storiche e altro ancora.

“Gli anniversari hanno senso solo se offrono l'occasione per disegnare prospettive future – evidenzia il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti – questo è lo spirito con il quale il Comune di Aosta propone sue iniziative all'interno del cartellone condiviso con l'amministrazione regionale: proposte culturali inedite o strumenti nuovi per guardare la città contemporanea radicata nella sua storia straordinaria”.

“Il programma delle celebrazioni per il 2050° compleanno della Città – aggiunge l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta, Samuele Tedesco – potrebbe essere sintetizzato dallo slogan ‘nuove iniziative per nuove visioni’, perché una celebrazione di questo tipo deve poterci aiutare a dare risposta a una domanda puntuale rispetto non solo al presente, ma anche al futuro di una città che sta ancora lavorando sulla propria essenza. In tal senso, negli ultimi anni l'Amministrazione comunale ha portato avanti un percorso di dialogo aperto e di condivisione continua delle politiche culturali con tutto il territorio, coinvolgendo gli operatori culturali e sociali, per riflettere sul senso di identità della città al fine di rafforzarlo, e ottenere costanti e continue riletture dei processi di cambiamento in atto. Aosta non è, dunque, una "cosa sola" ma l'unione di anime diverse che vivono in simbiosi e ‘port-attrici’ di un cambiamento al tempo stesso unico e universale”.

Il calendario completo degli eventi di Aostæ 2025 è disponibile sul sito dedicato sito web dedicato www.aostae2025.it e sui canali social ufficiali della manifestazione, oltre che sui siti istituzionali della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune di Aosta.

GALLERIA FOTOGRAFICA

LOCANDINA

ABSTRACT EVENTI