GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione e l’Università degli studi di Padova per lo svolgimento presso le strutture dell’Amministrazione regionale, entro i limiti delle possibilità di tutoraggio e accoglienza da valutarsi volta per volta, di tirocini curricolari, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Approvazione delle schede relative alle modalità di impiego delle risorse a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) – parte regionale, per l’anno 2024, di cui al Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie dell’11 dicembre 2024, e del relativo avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a favore dei comuni e delle Unités des communes valdôtaines”. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti presentati dagli enti locali della Regione e risultati ammissibili e finanziabili.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il Piano degli interventi in amministrazione diretta del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale per il triennio 2025/2027. Il piano prevede, per la sua realizzazione, l’assunzione, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, di 350 lavoratori da assumere a tempo determinato con contratto di lavoro degli addetti idraulico-forestali, per la durata di 151 giornate lavorative per gli anni 2025, 2026 e 2027. Le assunzioni degli operai a tempo determinato saranno effettuate scorrendo le graduatorie vigenti delle procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 21/2017. La deliberazione approvata sarà trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia per il parere.

È stato approvato il calendario ittico 2025. Rispetto alla stagione precedente, il calendario prevede l’utilizzo, nelle acque libere, di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato per agevolare la slamatura del pescato al fine di una più responsabile attività alieutica; il divieto della pesca, nel periodo estivo, nel lago di Brusson per consentirne la navigabilità ai fini turistici; lo svolgimento di due manifestazioni internazionali di pesca, nel periodo estivo, nel lago del Gran San Bernardo; l’istituzione di tre nuove riserve di pesca: il lago La Palud al Col de Joux in Comune di Saint-Vincent; il lago Verney al Colle del Piccolo San Bernardo in Comune di La Thuile; la Dora della Val Ferret in Comune di Courmayeur.

Sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità per il rilascio del parere di razionalità per i fabbricati rurali. Con tale atto vengono ridefinite e precisate le procedure per il rilascio del parere di razionalità, rivisto il dimensionamento aziendale minimo per l’edificazione agricola, rinnovata e semplificata l’applicazione degli standard costruttivi e definito il dimensionamento dei fabbricati rurali.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati concessi contributi a fondo perso, per l’anno 2025, alle sei associazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 6 del 2004 - Adiconsum Valle d’Aosta, A.D.O.C. Valle d’Aosta; A.V.C.U Valle d’Aosta; Cittadinanzattiva Valle d’Aosta; Codacons Valle d’Aosta; Federconsumatori Valle d’Aosta - per un ammontare complessivo di 79 mila e 999,84 euro, pari al 40,81% della spesa ammessa complessiva, ammontante a 196 mila 030,00 euro.

È stato concesso un contributo forfetario annuo pari a 330 mila euro all’organismo sportivo ASIVA – Comitato valdostano FISI, destinato al sostegno della gestione dell’attività agonistica a livello di rappresentative regionali, dell’attività di indirizzo, di coordinamento e sostegno dell’attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché dell’attività di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l’insegnamento dello sci relativa all’anno 2025.

È stato concesso un contributo forfetario annuo pari a 30 mila euro a favore della Delegazione regionale Valle d’Aosta del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) destinato a incentivare e a sostenere l’attività sportiva relativa all’anno 2025 praticata dagli atleti con disabilità.

È stato, infine, concesso un contributo a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Valdostana Martze a Pià (ASDVMAP) destinato al sostegno dell’attività promozionale volta a favorire lo sviluppo delle manifestazioni di corsa in montagna, anche sotto il profilo turistico-promozionale e del rispetto dell’ambiente, relativa all’anno 2025.